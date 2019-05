Se billedserie Byrådsmedlemmerne havde øjnene stift rettet mod tekstbladet. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Sangens vinger foldes ikke altid ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sangens vinger foldes ikke altid ud

Gribskov - 22. maj 2019 kl. 14:18 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sangen har vinger, men siden medlemmerne af Gribskov byråd besluttede at indlede hvert åbne møde med en sang, har medlemmerne sjældent fløjet særlig højt. Nogle af de faste tilhørere har endda kaldt det en ynk at høre på, fordi få medlemmer kender de foreslåede sange eller udstråler særlig stor lyst til at synge, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sangene foreslås på skift af de enkelte medlemmer.

Ved mødet tirsdag aften havde Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten stafetten, der giver ret til at foreslå en sang.

- Da det er vores første møde i maj, ville jeg have foreslået »Når jeg ser et rødt flag smælde«. Man da det ved de foregående møder har kun har været få, der har sunget igennem, forsøgte jeg at få Det Røde Mandskor til at komme og synge for. De var desværre optaget, så jeg måtte finde på noget andet, indledte han, inden han præsenterede aftenens sang - Skovens Sang, der handler om Gribskov.

Sangen er skrevet af den lokale trubadur John Kofoed Larsen, der også er musiklærer i Gribskov Kulturskole. Han var mødt op sammen med skolens leder Lars Lundgaard Jensen for at synge for, og for at akkompagnere byrådets medlemmer, som havde øjnene rettet stift ned mod tekstbladet, da de med bevægelse af læberne markerede, at de sang med.

Komponisten kunne i øvrigt fortælle byrådet, at kulturskolen arbejder på at gøre sangen til noget centralt i et arrangement, som skal handle om skoven Gribskov og involvere alle kommunens børn.

- Man kan måske forestille sig, at det bliver til en hel Gribskov-uge, sagde han blandt andet.

Michael Hemming Nielsen gav stafetten videre til løsgængeren Betina Sølver. Næste gang er det hende, der skal komme med forslag til en sang.

Det er ikke muligt at opleve eller tage del i fællessangen via Facebook. Den er fravalgt i tv-streamingen fra byrådsmøderne.