Se billedserie Samspil i en jamsession kæver koncentration og gehør. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Sang og musik giver livsglæde og fællesskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sang og musik giver livsglæde og fællesskab

Gribskov - 02. februar 2018 kl. 10:03 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til opfattelsen af hvad det vil sige, at være en del af et velfærdssamfund hører også muligheden for at genhøre noget af den musik, man har danset til som ung, siger forstanderen for »verdens ældste højskole for seniorer«, Tisvilde Højskole, Mogens Johansen til Frederiksborg Amts Avis.

Siden han blev forstander for har jazz, morgensang og andre former for sang og musik været faste ingredienser i skolens hverdag.

I begyndelsen var det med jazzen kun noget kursisterne af og til fik at høre, når Mogens Johansen, der fortsat selv er aktiv jazzmusiker, fik nogle af sine musikerkollegaer til at spille op til fest på ugekursernes sidste aften.

Siden blev det sat i system, og der kom ugekurser om jazzens historie og anekdoter, og der kom jazzfestivaler på programmet. Siden kom der kurser og festivaler for andre musikgenrer - opera, klassisk, visesang, irsk folkemusik for at nævne noget af det. Og i år føjes der både en blues- og en pigtrådsfestival på programmet.

En anden nyhed er et kursus, hvor der fokuseres på store afdøde personligheder samtidig: tidligere statsminister Viggo Kampmann og violinisten Svend Asmussen.

- Musik skaber glæde og fællesskab. Sang og musik formidler stemninger og følelser. Mange af dem, der kommer på højskolen, er nogle, som har brug for at mærke et fællesskab. Det er modne mennesker, hvoraf mange har prøvet at miste en kær ven eller et familiemedlem, og når de så hører noget af den musik, som de dansede til som unge, mærker de igen et fællesskab. Det, der kommer her, føler, at de har været med til at bygge det velfærdssamfund op, som vi har i dag. Til det samfund hører også minderne fra de glade dage i Vingården og på Montmartre, eller hvor de ellers har moret sig til jazzmusik. På skolen skal de kunne mærke, at der altid er plads i et godt fællesskab. Den følelse får de bekræftet, når de hører ungdommens musik, siger Mogens Johansen.

- Men jazzen er ikke alt. Andre er vokset op med andre genrer. Derfor lancerer vi i år en ny festival, en pigtrådsfestival, hvor Jørgen de Mylius skal være med til at få kursisterne til at danse og hygge sig til noget af den musik, han sendte ud i radioen efter skoletid. Dem der hørte ham de første år er nu i vores primære målgruppe.

-Vi får også en blues festival, hvor Kenn Lending bliver en af de gennemgående musikere hele ugen. Faktisk er det nu næsten en tredjedel af alle vores ugekurser, som nu fokuserer på musikken. Der er også masser af musik, når vi i den øvrige periode i samarbejde med Danske Seniorer holder daghøjskoler, eller når vi arrangerer ferieophold for bedsteforældre med børnebørn i påsken samt sommer og efterårsferien.

- Ikke mindst er der masser af fællessang. Hver morgen griber vi fat i højskolesangbogen og synger. Den bog er en skattekiste, som kan åbne op for så mange glade stunder, siger Mogens Johansen.

Årets første kursus, som fokuserer på jazzen, og som udelukkende har musikere som kursister, er netop slut.

Det var en jamsession, som er blevet det helt store trækplaster for aktive musikere. I år havde den fået tilslutning fra 50 musikere, som enten spiller eller har spillet i kendte eller halvkendte orkestre. Over fire dage spillede de når de ikke hyggede de sig med at fortælle eller lytte til anekdoter om jazzen.

I tre af skolens sale blev der dannet orkestrer, hvor musikerne spillede fra morgen til ud på aftenen. Programmet var sat sammen af bassisten Jens Sølund fra det nu opløste orkester Papa Bues Jazz Viking Jazzband. Traiditionen tro havde han også i år skaffet en »hemmelig gæst«, som den ene dag skulle spille sammen med husorkesteret og de forskellige grupper. Gæsten var saxofonisten Jesper Thilo, og så blev der ellers jammet - når der ikke blev fortalt anekdoter.

- Vi oplever samme entusiasme, når vi præsenterer opera, klassisk, korsang, viser eller folkemusik. Alle disse genrer bæres jo frem af nogle ildsjæle, der brænder så meget for deres musik, at de år efter år vil tage til Tisvilde for at være sammen med aktive seniorer. Samtidig bestræber de sig på, at udbrede kendskabet om skolen til deres musikerkolleger. Det nyder skolen og kursisterne godt af, siger Mogens Johansen til Frederiksborg Amts Avis.

Skolens program for 2018 kan findes på hjemmesiden www.tisvildehoejskole.dk.

- keef.