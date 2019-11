Der er gjort klar til, at der kan blive pumpet sandstrand ind på stranden ved Heatherhill via det sorte rør, som ses på billedet. Foto: Thomas Thomsen.

Sand på vej til Heatherhill

Der er masser af sand på vej til stranden ved Heatherhill i nærheden af Rågeleje. Inden for de næste par uger vil et eller flere skibe pumpe 12.000 kubikmester sand ind på den 360 meter lange strand via et rør, som allerede er gjort klar til formålet. Sandfodringen er det sidste af tre delelementer, som med en blanding af hård og blød kystsikring skal forhindre skrænterne i at erodere yderligere. Et projekt, som udføres i samarbejde mellem Klitgården Grundejerforening, Gribskov Kommune og med ingeniørfirmaet COWI som rådgivere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her