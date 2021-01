Brandmandsklubben i Gilleleje samlede for år tilbage en halv million kroner ind, så man kunne få en redningsbåd (på billedet) i Gilleleje. Nu skal Gribskov Kommune ifølge politikere betale for at få selvsamme redningsbåd med ud af beredskabssamarbejde.

Samlede halv million ind: Nu skal kommunen betale igen

Gribskov - 09. januar 2021 kl. 10:34 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Private sponsorer og virksomheder gik forrest, da brandmændene i Gilleleje i 2013 stablede en indsamling til en ny redningsbåd på benene. I alt blev der indsamlet 541.000 kr. Sammen med et bidrag på i underkanten af en halv million fra Gribskov Kommune betød det, at man kunne købe redningsbåden, der siden har stået på stationen i Gilleleje.

Men selvom halvdelen af båden altså er betalt af godhjertede borgere og virksomheder, skal Gribskov Kommune nu betale for at få redningsbåden med ud af det tværkommunale beredskab Frederiksborg Brand og Redning, som man forlod ved overgangen til det nye år.

- Det står sort på hvidt i dokumenterne fra beredskabskommissionen, at vi skal betale 135.000 kroner for båden. Jeg kan ikke læse det anderledes, siger Dansk Folkepartis byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen, der ad flere omgange har forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

'Det er forkert' - Når man tager historikken på båden in mente, er det forkert, at vi nu skal betale for at få redningsbåden med ud. For det første er den ikke ret gammel, og for det andet er halvdelen finansieret gennem den indsamling, brandmandsklubben stod bag. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor der nu skal bruges yderligere skattekroner.

- Der er nogle virksomheder, der her givet 20.000 og 50.000 kr. Hvis jeg havde en virksomhed, der havde gjort det, ville jeg føle, at det var noget underligt noget, at kommunen så alligevel skal betale 135.000 kr. yderligere for båden. Det er penge, der kunne gå til rigtig meget andet, siger han.

Formanden for udvalget for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (NG), deler Brian Lyck Jørgensens undren. Hun er især forundret over, at man fra politisk hold i 2015, da man oprettede Frederiksborg Brand og Redning, uden videre skrev redningsbåden ind som en del af aktiverne i beredskabssamarbejdet.

'Det kom bag på os' - Jeg tror, det kom bag på os alle, at lige præcis redningsbåden, som en engageret brandmandsklub har sørget for at få finansieret, bare er gået ind som aktiv. Det synes jeg ikke er i orden. Men nu er det sket, og det kan vi ikke gøre så meget ved, siger hun og peger på, at selvom Gribskov Kommune rent juridisk hele tiden har ejet 100 pct. af båden, burde man fra politisk hold have gjort mere for at respektere det store stykke arbejde, brandmændene lavede for at samle ind til båden, da Gribskov Kommune blev en del af Frederiksborg Brand og Redning.

- Når man ser på sagsfremstillingen fra dengang, står det klart, at alt er taget med ind som startkapital. Sådan er det. Men det undrer mig, at ingen - da man oprettede Frederiksborg Brand og Redning - har spurgt, om hele båden nu også tilhører Gribskov Kommune. Eller om man bør anerkende, at brandmandsklubben havde samlet så mange penge ind, så båden derfor også kun bør indgå med en halv faktor. Det havde betydet, at vi i dag kun havde skullet betale halvdelen for at få redningsbåden med ud igen. Eller man kunne have beholdt båden, og så bare have haft en fælles serviceaftale på den, siger hun.

Valentin afviser Pernille Søndergaard var ikke selv en del af byrådet i 2015, og hun henviser derfor til daværende borgmester Kim Valentin (V) for spørgsmål angående overvejelserne om at overgive hele redningsbåden til Frederiksborg Brand og Redning.

Ugeposten har forsøgt at få fat på Kim Valentin, men i en sms henviser han til nuværende borgmester Anders Gerner Frost (NG).

Anders Gerner Frost undrer sig dog lige så meget over sagen som Pernille Søndergaard og Brian Lyck Jørgensen.

- Jeg er lige så nysgerrig som dem, siger han og fortsætter:

- Hvorfor i alverden har man gjort det på den måde? Det forstår jeg ikke. Det er selvfølgelig hele byrådets ansvar, for vi har alle sammen stemt for aftalen, der blev indgået. Men detaljerne fra dengang kender kun borgmesteren og den daværende tekniske direktør. Vi kan ikke se, hvorfor man har lavet konstruktionen på den måde, siger han og peger på, at det er Kim Valentin, der kender sagen i detaljer.

- Kim sidder altså også stadig i byrådet og økonomiudvalget, så han må kunne fortælle, hvorfor man har valgt at lave konstruktionen på den måde, og den konstruktion gør i hvert fald, at vi kommer til at betale for båden to gange, siger han.

Svigtende hukommelse Ugeposten har efterfølgende igen kontaktet Kim Valentin, men selvom det altså var ham, der forhandlede aftalen med redningsbåden på plads, henviser han igen tilbage til Anders Gerner Frost og til administrationen.

- De kan give dig indsigt i sagen, som er bedre end min hukommelse, skriver han i en sms.

I administrationen i Gribskov Kommune er der sket stor udskiftning siden 2015. Blandt andet er den daværende tekniske direktør Astrid Ravnsbæk stoppet.

Centerchef for teknik i Gribskov Kommune, Dorethe Ungstrup, fortæller, at Gribskov ved udtrædelsen af Frederiksborg Brand og Redning skal have de samme værdier med, som man lagde ind ved oprettelsen.

Båden bliver i Gilleleje - Frederiksborg Brand og Redning er et aktieselskab. Vi indgik i selskabet med 14 procent og ejer derfor 14 procent. Når vi nu træder ud af Frederiksborg Brand og Redning pr. 1. 1. 2021, får vi derfor 14 procent af aktiverne og passiverne med. Aktiver er løbende blevet afskrevet, det gælder også båden, så derfor indgår den med en anden værdi - det er ganske normalt. Båden har stået i Gilleleje hele tiden, det gør den fortsat, og det gør den også efter 1. 1. 2021, skriver hun i en mail til Ugeposten.

Ugeposten har efterfølgende spurgt, om kommunen skal have penge op af lommen.

- Det skal jeg ikke kunne afvise. Men man har kigget på, hvad for noget materiel, der står på de forskellige stationer, og nu bliver det gjort op, hvad alle tingene, der står på de to stationer, er værd, og hvordan passer det med de 14 pct. Hvis det er lige knap 14 pct., skal vi have penge - hvis det er 14 pct., skal vi aflevere penge.