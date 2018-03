Se billedserie Kædehusene skal opføres på denne idrætsplads. Foto: Karl Erik Frederiksen

Salg af kædehuse på idrætsplads indledt

Gribskov - 06. marts 2018 kl. 14:52 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Firmaet Bülowhuse har nu solgt de første to af i alt 17 kædehuse, der skal opføres på idrætsarealet, der hørte til Tofteskolen på Skovgårdsvej i Helsinge. Fire andre huse er samtidig reserveret til andre mulige købere.

Salget er sket fra et salgskontor, som nu har åbent hver søndag er åbnet på en af skolens gamle parkeringspladser. Boligerne opføres i grå mursten med sorte tegltag. De to mindste boliger får et areal på 100 kvadratmeter og udbydes til salg for 2.395.000. De øvrige huse får et areal på 125 kvadratmeter og udbydes til salg for 2.695.000-2.995.000. Den mindste grund har en størrelse på 291 kvadratmeter. Den største er på 484 kvadratmeter. Husene skal opvarmes med naturgasfyr kombineret med varmegenvindingsanlæg.

Husene er i princippet fritliggende, men de kædes af sammen af nogle carporte, som placeres mellem hver bolig. Det er senere planen at opføre yderligere 13 kædehuse i samme stil, oplyser salgschef Bo Toftedal.

Tofteskolen lukkede i 2012. Den blev året efter solgt af kommunen til et nu opløst byggekonsortium for tre millioner kroner. I skolens blokke indrettes i alt 72 lejligheder, hvoraf indflytningen i de første 20 blev indledt i efteråret 2016. Selskabet bag lejlighedsbyggeriet har senere solgt projektet på idrætsarealet videre til Bülow Huse. Her var der inden ejerskiftet planlagt et større antal rækkehuse og fritliggende huse, men det projekt blev ikke godkendt af Gribskov Kommune.

- Nu har vi ændret projektet, så der kun opføres kædehuse. Vores projekt adskiller sig blandt andet ved, at der ikke anlægges et stort fælles parkeringsanlæg midt i bebyggelsen, men at hver bolig får dens egen carport, siger Bo Toftedal.

Salgschefen forventer, at der kan byggeriet kan indledes om to eller tre måneder.

Bülow Huse har foreslået Gribskov Kommune, at bebyggelsen får samme navn som lejlighederne i den ombyggede skole, Skovgårdshave.