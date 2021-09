Mads Frederiksen er træt af at leve i byggerod. Som det ser ud nu, frygter han, at det bliver tilfældet mindst et år endnu. Foto: Kenn Thomsen

Sagspunklen vokser på trods af ekstra bevilling: Mads har ventet i otte måneder

Gribskov - 15. september 2021 kl. 04:01 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Trods løfter om bedring og politisk fokus på sagen, så må borgerne i Gribskov Kommune stadig vente langt længere end kommunens egne servicemål, når der søges om byggetilladelser.

En af de, der venter, er Mads Frederiksen fra Blistrup.

Tilbage i januar sendte han sin ansøgning ind til en cirka 75 kvadratmeter stor garage på sin adresse på Tornebakken. I løbet af januar og frem til februar vendte kommunen tilbage til ham et par gange for at bede om flere mål.

Siden har der været tavshed. - Vi er fuldstændig i mørket, også i forhold til hvor langt vi er i sagsbunken. De har nok at se til med at sagsbehandle. Det er en frustration, siger Mads Frederiksen.

Han og konen Tine Frederiksen købte deres hus i august 2020 og flyttede ind i september. Siden da har de været gennem en omfattende renovering - og der er blandt andet kommet swimmingpool i den store have.

Nu vurderer de, at der - hvis alt går vel - går endnu et år, før de er kommet helt på plads.

- Jeg tror først, vi er på plads næste efterår. Alt efter, hvornår vi får den tilladelse. Det kræver, at vi får den inden foråret og kan grave ud, når vejret bliver til det, siger Mads Frederiksen.

I parrets tilfælde har de søgt om dispensation, fordi garagens areal overstiger 50 kvadratmeter, og fordi den på sit højeste punkt er omkring 30 centimeter højere, end hvad der er tilladt.

Sagerne hober sig op Problemet med de lange ventetider i byggesagsbehandlingen er ikke nyt. I oktober 2020 kunne Ugeposten fortælle, at der, hvis ens byggeri - som Mads og Tine Frederiksens - kræver en "udvidet sagsbehandling" var syv måneders ventetid.

Siden har politikerne blandt andet besluttet at hyre eksterne konsulenter. Derudover er der givet en ekstrabevilling på 2,7 millioner kroner til ansættelse af ekstra medarbejdere, ligesom der fremover vil være en pulje på 200.000 kr. til merarbejde.

Alligevel er det kun gået én vej med sagsbehandlingstiden. Op. Det fremgår af en aktindsigt over tiderne, som Sn.dk har søgt i august. Det samme fremgår af en orientering til politikerne i udvalget for Udvikling, By og Land i samme måned.

18. august 2021 lød ventetiden ved helhedsvurderinger som Mads Frederiksens på ni måneder. I den såkaldte "hurtigbane" på knap tre måneder. Screenshot

Her fremgår det, at der i køen for de sager, der kræver en helhedsvurdering eller dispensation, er ni måneders ventetid. Året før var der syv måneders ventetid, og kommunens mål er 10 uger. 123 sager ligger i køen.

I den såkaldte hurtigbane lå der 24. august 178 byggesager i køen. Her var den ældste sag 72 dage gammel. Målet er 14 dage.

Af orienteringen til politikerne fremgår det dog også, at kommunens folk behandler flere sager end tidligere. I juli 2019 var der i årets løb blevet truffet godt 300 afgørelser i byggesager. Det tal er steget til lige under 500 i 2020 og omtrent 640 ved udgangen af juli 2021.

I mørket Mads og Tine Frederiksen har da også respekt for, at sagsbehandlerne har nok at se til.

- Vi er ikke sure på dem, der sidder med sagerne. Dem taler vi ret pænt til, synes jeg, taget i betragtning af, at man er ved at blive gråhåret. De gør, hvad de kan, siger Tine Frederiksen.

Det er snarere et system, der for dem efterhånden føles kafkask, de er frustrerede over.

- I gamle dage gik man op og snakkede med kommunen og fik hjælp. Der hjalp de dig. Det gør de ikke længere. Det er mærkeligt, at man ikke kan få et svar på, hvornår de behandler ens sag, siger Mads Frederiksen og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvornår det bliver min tur, og i bund og grund tror jeg heller ikke, de ved det. Én ting er, at det tager lang tid. Men du ved ikke, hvor lang tid, siger han.

Selvom Folketingets Ombudsmand skriver, at 'myndigheden bør underrette den, der er part i en sag, når behandlingen af en konkret sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt', har parret siden februar intet hørt fra Gribskov. Samme historie har flere andre borgere tidligere fortalt til Sn.dk.

Gribskov Kommune skriver på deres hjemmeside om sagsbehandlingstiden, at "for tiden må der påregnes en sagsbehandlingstid på 9 måneder for byggeansøgninger på byggeri, der ikke ligger inden for byggeretten, herunder byggeri, hvor der fastlægges niveauplan for at overholde højdekrav, og byggeri der kræver dispensation fra en lokalplan/servitut."

"Vi skulle aldrig have gjort det" I Blistrup er Mads og Tine Frederiksen kommet tættere på familie, venner og dagligdag end før, hvor de boede i Lynge i Allerød Kommune.

Alligevel tager de sommetider sig selv i at fortryde, at de nogensinde flyttede.

- Det nytter ikke noget, at alt, hvad der hedder tilflytning hertil, bliver udvandet. Nu har vi boet her i et år, og vi har tænkt "vi skulle aldrig have gjort det," siger Tine Frederiksen. Mads Frederiksen stemmer i:

- Det havde været lettere at blive boende, siger han.

Alligevel er der en forhåbning at spore. Under frustrationen.

- Det bliver godt engang. Forhåbentlig, lyder det fra Mads Frederiksen.

Mads Frederiksens største frustration er, at han ikke ved, om han er købt eller solgt. Foto: Kenn Thomsen

Kan ikke følge med For politikerne i Gribskov er ventetiden på byggesager også et område, der fylder. På hvert møde i udvalget for Udvikling, By og Land orienterer administrationen politikerne om den aktuelle status.

Udvalgsformand Pernille Søndergaard (NytGribskov) siger, at væksten i ansøgninger simpelthen er større, end kommunen kan følge med.

- Det er sådan, at antallet af byggeansøgninger i kommunen stiger, og det gør de hurtigere, end vi kan nå at få ansat de byggesagsbehandlere, der skal behandle dem. Det er jo den positive historie, at der er så stor aktivitet. Den negative er, at vi ikke kan nå at ansætte byggesagsmedarbejdere i samme takt, som det stiger, siger hun.

Fra NytGribskovs side er man klar til at sætte flere penge af, fortæller hun i samme ombæring.

- For os i NytGribskov vil det være sådan, at vi er parat til at sætte ekstra kroner og ører af, hvis det er det, der skal til. For det er vigtigt for os, at vi kan nå servicemålene, siger Pernille Søndergaard og fortsætter:

- Men der er en rekrutteringsudfordring på området. Lige meget, hvor meget vi kommer og siger, vi vil betale ekstra, så kræver det jo, at der er nogle, der kan tage jobbet. Og vi er ikke den eneste kommune, der har det problem.

Hun påpeger desuden, at man fra politisk hold har valgt, at andre sager end sager som Mads og Tine Frederiksens har højest prioritet.

- Vi har fra politisk hold sagt, hvordan man skal prioritere byggesager. Det betyder, at byggesager, der ikke er dispensationssager, de ligger før dispensationsansøgninger. Det samme gælder erhverv. Det kan man være enig eller uenig i, men det er et enigt fagudvalg, der har valgt, at det skal være prioriteringen. Det er jo rigtigt ærgerligt, hvis man eksempelvis vil bygge flere kvadratmeter garage end lokalplanen tillader, men det er et enigt udvalg, der står bag det.

