Indsats på farlig strækning: 27 biler stoppet af politiet

græsted: Politiet var fredag morgen til stede på Dønnevældevej ved Enghavevej i Græsted. Formålet var en målrettet færdselsindsats på strækningen. I alt 27 bilister blev standset, og en 24-årig mand fra Hundested blev anholdt og sigtet for narkokørsel, da et narkometer viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev derefter kørt til hospitalet, hvor en blodprøve blev udtaget med henblik på at fastslå de præcise omstændigheder omkring hans eventuelle påvirkning, oplyser politiet i døgnrapporten.