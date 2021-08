Særlig hjælp til Gribskovs gravide rygere

Gribskov Kommune vil nu tilbyde gravide rygere et kursus, hvor de sammen med ligesindede kan blive røgfri. Modelfoto.

Gribskov - 31. august 2021 kl. 14:34 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Gravide kvinder, der ryger, får nu mulighed for at deltage i et rygestopkursus, hvor de kan møde andre gravide, der også ønsker at blive røgen kvit. Det blev besluttet på seneste møde i udvalget for ældre, social og sundhed.

En samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om henvisning af patienter til rygestop har nemlig tydeliggjort, at der er brug for et sådan kursus, da en del gravide kvinder er blevet henvist til rygestop fra svangreambulatoriet på Nordsjællands hospital. Mere præcist er syv kvinder blevet henvist siden efteråret 2020 - og med et hold særligt for gravide er det håbet, at flere gravide vil tage i mod tilbuddet om at blive røgfri.

- Erfaringer viser, at gravide sjældent søger de almindelige rygestopkurser, fordi de frygter, hvad de andre deltagere på kurset vil tænke om dem, fordi de fleste ved, at rygning kan skade fosteret. Vi vil gerne skabe positive og trygge rammer, så de gravide får et fællesskab med ligestillede og dermed får lettere ved at holde op med at ryge og forhåbentlig forblive røgfrie, siger udvalgsformand Birgit Roswall.

Hun peger på, at alle gravide har mulighed for at henvende sig, hvis de også ønsker en plads på kurset. For kommunen ønsker i det hele taget at give alle, der har brug for et rygestopkursus, mulighed for at deltage så hurtigt som muligt.

- Med alle rygestopkurser har vi sagt, at vi går efter at have pladser nok, så ingen motiverede mister motivationen. Det er noget af det, vi vægter højt, for vi ved jo godt, at hvis folk prøver at stoppe nu og her, nytter det ikke, at der er plads på et kursus et halvt år senere.

Forskningen viser tydeligt, at rygning er meget usundt for fosteret.

"Nyfødte, hvis mor har røget under graviditeten, vejer i gennemsnit 250 gram mindre end børn, hvis mor ikke har røget. Alt på barnet bliver mindre, hvis man ryger - også organerne, fx hjerne, lunger og nyrer," skriver administrationen i dagsordenen til politikerne i ældre, social og sundhed.

Derudover er der risici forbundet med rygning under graviditet - herunder større risiko for at føde for tidligt, eller at fosteret dør.

Det særlige rygestophold til gravide koster 30.000 kroner, der tages fra puljen til forebyggelse og idræt fra 2022.

Rygestopkursus virker Gribskov Kommune har i øvrigt succes med rygestopkurserne. Cirka 68 procent af deltagerne er røgfri efter seks måneder. Det viser Rygestopbasens årsrapport 2020. Her fremgår det også, at over 98 procent af deltagerne er tilfredse med kurset. Det er den tredjehøjeste tilfredshed i landet.

Kurserne varetages af Rygestopkonsulenterne. Kurserne er gratis for borgerne og fordeles efter først til mølle-princippet. For tilmelding ring på 70 28 10 20 eller send en mail til: gribskov@rygestopkonsulenterne.dk.