Sælger massive plankeborde: En egetræsnørd er rykket til Gribskov

Med showroom og værksted er snedker, som kalder sig 'egetræsnørd', rykket ind i byen

Gribskov - 28. november 2020 kl. 10:30 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

- Bordet er den vigtigste del af boligindretningen.

Snedker René Theis er passioneret, når han taler om sine håndlavede spiseborde.

Nu har han åbnet snedkeri og showroom i Gilleleje, hvor man kan se hans borde, som alle er lavet i gammelt dansk egetræ.

- Jeg er jo lidt af en egetræsnørd. Det er en ekstremt hårdfør og stærk træsort, som jeg bruger til bordene. Egetræ har jo fyldt meget i dansk historie, især i forhold til flåden. Det er en typisk dansk træsort - og efter min mening den mest optimale træsort at bygge af. Og så er det bæredygtigt og 100 procent CO2-neutralt, siger René Theis.

Egetræ er ikke noget, man bare går ud i skoven og fælder. Træerne er nemlig fredede:

- Der er en masse fantastiske egetræer i Gribskov. Jeg går og holder øje med dem, når jeg går tur. Men de gamle træer er som udgangspunkt fredede. Det er ikke nogen, man kan købe i en almindelig trælast. Jeg får træet via en træ-agent, eller hvis der for eksempel er et gods, som har nogen, de skal af med, siger René Theis.

Der er lang vej fra skoven til snedkeriet i Gilleleje, forklarer han:

- Når træet er blevet fældet, ligger det først og afstresser i et år ude i skoven. Derefter lufttørrer det på savværket i to-tre år. Og så ligger det til sidst i en varmestue i en tre-fire måneder. Ellers er det ikke møbeltørt. Der må nemlig ikke være over 8-10 pct. fugtighed i træet. Så kan man nemlig ikke arbejde med det, siger René Theis.

Den 36-årige snedker har tidligere arbejdet i København, men er nu flyttet til Gribskov sammen med kæresten:

- Vi ville gerne mere ud i naturen, og så kommer vi også tættere på Hillerød Hospital, hvor min kæreste arbejder, siger René Theis.

Når det især er borde, han arbejder med, skyldes det hans fortid i restaurationsbranchen:

- Jeg har tidligere været i restaurationsbranchen og går meget op i madlavning, så der er en dybere mening med, at jeg laver spiseborde. Det er der, familien samles, så det er den vigtigste del af boligindretningen, mener jeg.

Hvorfor skal jeg købe et bord hos dig?

- Det er der flere gode grunde til. For det første er det en investering. Det holder prisen - og vil nok også stige i værdi. Træet følger faktisk guldprisen. Egetræ bliver mere og mere efterspurgt. Det er svært at få fat i, så jeg kan godt risikere, at jeg er nødt til at arbejde med en anden træsort om nogle år.

Bordene bliver også smukkere med alderen, mener han:

- Bordene bliver smukkere med tiden. De er lavet til at kunne holde i mindst 100 år. Det kan følge dig igennem hele livet og får en virkelig flot patina. Det giver jo også charme, at din søn måske laver en lille ridse i bordet. Der må godt være nogle minder i vores møbler. Desuden kan du se og mærke, at det her er kvalitet, også i håndværket. Der har stået en her i Danmark og lavet det her i hånden. Så det er autentisk.

Snedkeri og showroom ligger på Fiskerbakken 8 i Gilleleje. Der er åbent efter aftale. Se mere på hans hjemmeside www.samplewood.com.

