Sådan reddede ejerne de 20 arbejdspladser i konkursfirma

Gribskov - 11. februar 2020 kl. 12:21 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtlige 20 ansatte i Bijé Fritid & Camping, Helsinge, der blev erklæret konkurs den 27. januar, er reddet ud af konkursboet. Dermed kan de 20 ansatte i firmaet, der handler med campingvogne og -udstyr, fortsætte på deres gamle arbejdsplads. Redningen er sket som en virksomhedsoverdragelse. Alle ansatte fortsætter dermed på samme vilkår og med samme løn, som de havde før konkursen.

- De hare alle været i firmaet i meget lang tid. Den ene har været ansat i firmaet i alle dets 34 år, og en anden nåede at markere et 30 års jubilæum i konkursperioden. Nu kan de fortsætte med samme anciennitet, som de havde før, siger Jesper Behrensdorff.

Konkursbegæringen blev indsendt af Handelsbankens afdeling i Hillerød, og det er et samarbejde med Sparekassen Sjælland-Fyn, som nu gør det muligt at genrejse firmaet.

Firmaet havde i begyndelse hjemsted på Blytækkervej i Hillerød. Det flyttede I 1992 til Enggården i Kagerup. De sidste 12 år har det haft hjemsted på Bomose Allé mellem Tofte og Skærød.

Inden konkursen var firmaet ejet af Jesper Behrensdorff, som også var ejer af ejendommen på Bomose Allé. Firmaet ejes nu af en anpartsselskab, der ejes af hustruen Birgits og sønnen Jesper Juniors holdingselskaber. Ejendommen har konkursboet solgt videre til en nordsjællandsk investor, som familien Behrensdorff endnu ikke har været i kontakt med.

- Konkursboet udbød alle værdier i firmaet, og vi var dem, der bød højest. De andre budgivere bød kun på henholdsvis varelager, inventar og ejendommen. Vi var de eneste, der bød på alle aktiviteter og som ville overtage det hele ved en virksomhedsoverdragelse, siger Jesper Behrensdorff.

Det var en krise i hele campingbranchen i 20110 og 2011, som gjorde firmaet afhængig af en god bankforbindelse. Det førte til en aftale med Handelsbanken, som havde overtaget firmaets gamle bank Lokalbanken. Redningsplanen gjorde det muligt for firmaet at skubbe den gæld, som blev oparbejdet under krisen, foran sig, mens der blev afdraget på den. Den 20. december sidste år meddelte banken, at alle mellemværender skulle være bragt ud af verden inden klokken 10:00 den 2. januar i år.

- Det havde vi ingen mulighed for med så kort varsel. På kalenderen havde vi 14 dage til at forhandle med andre pengeinstitutter, men de 10 af dagene var jo helligdage, så vi kunne ikke nå at gøre noget. Derfor indsendte banken den 3. januar en konkursbegæring, som førte til konkursen 27. januar. Vi overtager nu virksomheden med tilbagevirkende kraft pr. 28. januar. Det er også fra denne dato, at vi har ansvaret for medarbejderne. Den løn, de ikke fik under konkursperioden, får de fra Lønmodtagernes Garantifond, siger Jesper Behrensdorff.

- Nu kan vi fortsætte, som vi hele tiden har gjort. Vi plejer altid at markere starten på en ny campingplads med et åbent-hus-arrangement. Det sker i år søndag 1. marts. Hvis vi denne dag tilbyder specielle rabatter, er det ikke på grund af redningen af firmaet, men fordi der noget, vi altid har kunnet finde på at gøre det netop den dag.

- Vores kunder kommer fra hele Nordsjælland og Hovedstadsområdet. Vi ved, at mange frygtede, at vi skulle lukke. Den første dag efter meddelelsen om konkursen fik vi 250 mails fra bekymrede kunder, og da vi dagen efter havde søndags-åbent, fik vi 500 besøgende.

- Heldigvis ser det igen nu lysere ud for branchen, fordi flere og flere bruger camping som en ferieform. Hvor der før krisen var over 100 forhandlere i landet, er vi nu under det halve. Den næste lukning, der er bebudet, er Køge Caravan Center. Det lukker med udgangen af marts, men det er ikke på grund af krise, men på grund af ejerens alder. Det ikke er lykkedes for den nuværende ejer at gennemføre et generationsskifte eller at sælge det. Vi er så heldige, at vi i vores firma nu har taget hul på generationsskiftet, så firmaet kan leve mange år endnu. Der er langt til konkurrenterne. De nærmeste bor i Solrød, Holbæk og Slagelse, siger Jesper Behrensdorff.

Jesper Behrensdorff ønsker ikke at oplyse, hvor meget familien har givet for at overtage dens gamle firma.

- Jeg er ikke sikker på, at jeg må sige det endnu. Men efter konkursbegæringen har konkursboet haft sagkyndige til at vurdere værdien af varelageret og ejendommen. Vi måtte forhøje vores bud flere gange under budperioden, som kun var sat til 14 dage, for at være sikre på at kunne overtage firmaet med hele dets varelager og alle de ansatte, siger Jesper Behrensdorff.

Varelageret omfatter blandt andet 23 nye campingvogne, som står til salg for mellem 120.000 og 600.000 kroner, samt 22 brugte vogne, som koster fra 30.000 kroner og opefter.

Under hele konkursperioden har Jesper Behrensdorff haft orlov fra sit hverv som medlem af Gribskov byråd som repræsentant for Det konservative Folkeparti.

- Jeg savner byrådsarbejdet. Jeg satser på, at jeg kan være tilbage omkring 1. marts, siger Jesper Behrensdorff.