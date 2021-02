Så sluttede isfesten: Derfor er det livsfarligt

For nylig demonstrerede cheflivredder John Mogensen og hans datter Tia, hvordan man kan redde sig op, hvis man er gået igennem isen. Et godt redskab er at have to issyle om håndleddene. De kan laves af to stykker kosteskaft, hvor der er en skrue i - og så lidt elastik til at holde issylene fast om håndleddet. Med dem kan man hive sig op af vandet og i sikkerhed.