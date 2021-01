Så mange blev vaccineret på de kommunale plejecentre

Da klokken blev 16 torsdag, var alle beboere på Gribskovs plejecentre, der ønskede en vaccine mod coronavirus, blevet vaccineret. For de to kommunale plejecentre drevet af PlejeGribskov, blev det til cirka 281 - med 171 vaccinationer på Trongården og cirka 110 på Helsingegården, oplyser Gribskov Kommune.

Nu er det så blevet tid til, at borgere over 65 år, som bor i eget hjem og modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, kan få vaccinen. Borgerne i denne gruppe får i disse dage besked i deres e-boks. Her vil det fremgå hvor man skal bestille tid med videre, oplyser kommunen på sin hjemmeside.