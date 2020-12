I denne uge flytter de første beboere ind på Møllebakken i Helsinge. I den anledning var blandt andre borgmester Anders Gerner Frost med til at indvie bydelen fredag. Foto: Claus Johansen

Så fik Helsinge sin nye bydel

Gribskov - 02. december 2020 kl. 11:20 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Helsinges nye bydel, Møllebakken midt i byen, blev fredag officielt indviet. På grund af en vis virus skete dette med en ganske beskeden snorklipning og et par korte taler. Det gjorde dog ikke glæden mindre hos borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov), som åbnede ballet:

- Det er en stor dag. Vi er glade for, at nogen vil investere i vores by. Og det er en helt ny bydel, vi indvier i dag - det er fantastisk. Og jeg vil foreslå, at I går ind og ser, hvordan boligerne ligger - der er nemlig masser af lys og luft her, sagde Anders Gerner Frost.

Formanden for Boligselskabet Nordsjælland fulgte op med at fortælle om, hvordan der kom sved på panden, da entreprenøren BN Sørensen gik konkurs undervejs:

- Vejen har været snørklet, efter at entreprenøren gik konkurs. Men nu står vi med et nyt byggeri, som er en blanding af ejer- og lejerboliger. Det ser vi med glæde på - for en mangfoldig beboersammensætning er nemlig sund, sagde Lena Sørensen, formand for Boligselskabet Nordsjælland.

Ved siden af de almennyttige lejligheder på Møllebakken bliver der også opført ejerlejligheder i samme stil. Og direktør Michael Mansa fra projektselskabet MS Development, som står for ejerboligerne, var glad for naboskabet og forudså, at der ville komme meget mere byggeri i Helsinge:

- Jeg har altid prøvet at arbejde med områder på vej op. Det har jeg gjort i Berlin, og det er fuldstændig fantastisk, at man kan bygge midt i en by, der er på vej op. Der er nemlig et stort behov for nye boliger her i Helsinge, sagde Michael Mansa.

I denne uge kommer der lys i de første vinduer, når beboerne begynder at flytte ind i omkring 60 af de i alt 113 lejelejligheder. I april ventes ejerlejlighederne også at stå klar. I første omgang bliver der bygget 18 ejerlejligheder og tre rækkehuse. MS Development har dog option på at opføre yderligere 24 lejligheder.