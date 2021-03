Fuldt udbygget kommer Ammendrup Park syd for Helsinge til at rumme 238 boliger, hvoraf de 142 er rækkehuse. Illustration: Stensdal Group

Så er spaden i jorden: Rift om nyt boligområde

Gribskov - 17. marts 2021 kl. 04:01 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det største private byudviklingsprojekt i Gribskov er i øjeblikket ved at tage form syd for Helsinge. Om nogle måneder er byggeriet af både rækkehuse og parcelhuse i fuld sving, og allerede om ni måneder ventes de første at kunne flytte ind.

Det er firmaet Stensdal Group, der står for det store udviklingsprojekt, og Ammendrup Park kommer i alt til at rumme omkring 238 boliger.

På nuværende tidspunkt er 27 rækkehuse lejet ud, selv om lejerne tidligst kan flytte ind 1. december.

- Det er en lejerinteresse, som jeg ikke tror, at jeg har set før, sagde Søren Stensdal, som er administrerende direktør i Stensdal Group, da der tirsdag var første spadestik på projektet.

Boligområdet kommer i alt til at omfatte 142 rækkehuse, hvis det bliver fuldt udbygget.

- Vi er meget stolte over den kommende bebyggelse, som vi tror på opfylder et stort ønske i markedet. I og med, at alle rækkehusene er i ét plan, vil de være meget velegnede for seniorer, og vi kan da også se, at mange af vores nye lejere er fra den gruppe, sagde Søren Stensdal.

Tirsdag eftermiddag var der første spadestik på byggeriet af boliger i Ammendrup Park. Fra venstre er det borgmester Anders Gerner Frost, udvalgsformand Pernille Søndergaard og direktør Søren Stensdal, Stensdal Group. Foto: Claus Johansen

- Stor interesse Ud over rækkehusene er der udstykket 96 parcelhusgrunde:

- Også her ser vi en stor interesse for at bosætte sig i Helsinge og for køb af parcelhusgrunde. I første etape med 28 grunde er der solgt ikke mindre end 20 allerede, og vi åbner i dag for salget af næste etape på 33 grunde, sagde Søren Stensdal.

Området har været byggemodnet i en årrække, men har i de seneste år ligget hen efter en konkurs, indtil Stensdal Group købte jorden.

Sådan kommer rækkehusene i Ammendrup Park til at se ud. De bliver alle i ét plan. Illustration: HusCompagniet

- Vi er rigtig glade Borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) var da også tilfreds med at se gravemaskinerne i aktion:

- Vi er rigtig glade for, at det her projekt er kommet i gang. Det er jo ingen hemmelighed, at det har ligget lidt for længe, så vi glæder os til, at der kommer nogle borgere og flytter ind her, sagde Anders Gerner Frost.

Udvalgsformand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) supplerede med at fortælle, at der igennem årene har været lidt uenighed mellem Helsinge og Annisse om, hvor Ammendrup egentlig hørte til:

- Det her er et fantastisk sted, som forbinder Helsinge og Annisse. Det er et smukt stykke natur, så vi er glade for at stå her i dag, sagde Pernille Søndergaard.

Både rækkehuse og parcelhuse opføres med HusCompagniet som totalentreprenør.

Ammendrup Park ligger umiddelbart syd for Kildevej med indkørsel fra Helsingevej. Derudover er der planlagt cykelsti-forbindelse både til Bjørnehøjskolen og til Helsinge. I øjeblikket er udviklingsselskabet og Gribskov Kommune i forhandlinger om stiforbindelserne.