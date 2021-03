Se billedserie Butikschef i Bog og Idé, Carsten Schwartz, mærker tydeligt en opbakning fra loyale kunder. Foto: Anna Hjortsø

Så er handlen åbnet: - Folk har fået en øjenåbner

Gribskov - 02. marts 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen og Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Med det spirende forår kom også en genåbning af detailhandlen, der har været tvunget til at holde lukket grundet coronakrisen siden jul. Og det var en åbning, der ikke gik ubemærket forbi. I Helsinge var kunderne klar fra tidlig formiddag - og butikkerne var også mere end klar til at tage i mod dem.

Hos Bog og Idé giver butikschef Carsten Schwartz udtryk for en begejstring for den store opbakning, som han har oplevet gennem hele coronakrisen.

- Vi havde et godt halvt år mellem den første og anden nedlukning, hvor vi kom foran i omsætning. Så jeg håber, at der kommer den samme effekt igen; at folk har savnet at komme ind og se på bøger. Jeg tror, at folk er klar over, hvor vigtigt det er, at der ligger en by med en masse små butikker. Jeg tror, det har været en øjenåbner at se de tomme forretninger under nedlukningen. Folk ønsker en levende handelsby, og vi kan mærke en stor opbakning, siger Carsten Schwartz.

Også hos tøjbutikken Ilse Lykke var der kunder fra tidlig formiddag og en oplevelse af, at man har savnet butikkerne.

- Det er skønt at åbne igen. Dels at se kolleger igen og dels at få en normal hverdag tilbage. Vi har mærket, at kunderne har savnet os, og at de er kommet ud på gågaden, siger hun.

Hos Fruernes Garn og Stof var der sågar kø på gaden foran butikken, da der kun må være tre kunder ad gangen i forretningen.

- Det er en skøn butik, hvor man kan få vejledning og komme med sine problemer med strikketøjet og få hjælp. Så jeg har glædet mig til, at der blev åbnet igen. I mellemtiden har jeg måttet købe garn på nettet, men jeg har savnet at få en snak og noget hjælp, siger Connie Gregor, en af de ventende kunder.

Fik lov at åbne alligevel Også VP-Arkaden er en del af genåbningen, selvom de ikke troede, det ville være muligt.

- Vi troede ikke, at vi måtte åbne. For i modsætning til op til jul nævnte bekendtgørelsen fra myndighederne ikke noget om, at arkade- og centerbutikker måtte bruge deres bagdør. Men klokken seks i nyhederne i morges sagde de pludselig, at vi gerne måtte. Jeg ringede straks til Virk (en underafdeling af erhvervsstyrelsen, red.). De sagde, at det var blevet tilføjet kl. 24 i går nat, fortæller Charlotte Wahl-Nielsen, indehaver af Kids, der ligger i VP-Arkaden - en butik, hun har haft i 27 år.

Hun har også mærket opbakning fra kunder via Facebook-salg under nedlukningen.

- Jeg har prøvet at holde gang i forretningen via Facebook, og folk i Helsinge har været fantastiske til at bakke op. Men det var meget arbejde, der gik med at lægge billeder op.

- Så det var en kæmpe-stor lettelse at få beskeden. Jeg blev så glad. Jeg skyndte mig i bad og kørte op og åbnede butikken med det sammen. Siden har der stort set været kunder, siger hun.

Støtte fra danskerne Bruno Christensen, der er ekspert i detailhandel, mener, at det er gået op for folk rundt om i det ganske land, at det har stor værdi med et lokalt handelsliv. Faktisk har det under nedlukningen stået klart, at det ville føre til en forringet livskvalitet, hvis man ikke har nogen butikker i lokalrområdet, lyder det fra Bruno Christensen.

- Vi har tidligere taget for givet, at butikkerne var der, selvom vi ikke selv handlede der. Men nu er der kommet en orientering i mod at støtte op om og værne om den lokale detailhandel, for det er en vigtig del af at leve og bo i byen, at man har en dynamisk detailhandel, siger Bruno Christensen.

Han vurderer, at man også i nær fremtid vil orientere sig mod de lokale butikker, som derfor bør lægge vægt på at tilbyde viden om produkterne og fokusere på de personlige relationer til kunderne.

- Nu skal detailhandlen leve op til de forventninger og den form for loyalitet, som lokalbefolkningen viser. Og det kan de gøre ved at forny butikkerne og hele tiden sørge for at få nye varer hjem og sidste, men ikke mindst, yde den service, som er alfa og omega i en tid, hvor nethandlen har fået godt tag i forbrugerne, siger han.