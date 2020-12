Der var udsigt til mangel på plejehjemsboliger. Men et nyt fritplejehjem kan forhåbentlig hjælpe på det.

Så er det besluttet: Her kommer nyt friplejehjem til ældre

Gribskov - 11. december 2020 kl. 13:26 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Der har været mange om buddet, men den danske ejendomsudvikler NPEP endte med at købe to klynger af jord i Helsinges kommende bydel Troldebakkerne. Udover et friplejehjem vil de også opføre tryghedsboliger. Friplejehjemmet vil blive drevet af Fonden Mariehjemmene, der allerede driver et plejehjem i Gilleleje i dag.

- Det her er endnu et bevis på, at der er stor interesse for at investere i vores dejlige kommune. Med det nye friplejehjem og de tilhørende tryghedsboliger, så sikrer vi, at der også er gode rammer for de ældste i den nye bydel, som jo skal være for alle generationer, siger borgmester Anders Gerner Frost (NG) i en pressemeddelelse.

Og netop behovet for at sikre boliger de fremtidige generationer har spillet en stor rolle i udbuddet af de to klynger, fortæller formanden for ældreudvalget, Birgit Roswall (V). Hun fortæller, at man om få år stod til at mangle plejeboliger.

- Vores plejeboliganalyse peger på et behov for flere plejehjemsboliger i 2023. Derfor er det rigtig dejligt, at få et nyt friplejehjem til kommunen, siger hun i pressemeddelelsen.

Investeringsdirektøren i NREP, Klaus Ahm, glæder sig også over købet. Virksomheden kommer selv til at stå for alle dele af opførelsen, og her vil der især blive lagt vægt på bæredygtighed.

- Samarbejdet med Mariehjemmene og Gribskov Kommunes høje ambitioner for Troldebakkerne sikrer, at vi kan levere bæredygtigt og sundt kvalitetsbyggeri, som vi forventer vil blive miljøcertificeret til DGNB Guld (den næsthøjeste certificering af byggerier i Danmark, red.). Vi ser frem til en god lokal dialog med alle relevante interessenter, herunder naboerne, så vi kan skabe et godt afsæt for friplejehjemmet og resten af Troldebakkerne," siger Klaus Ahm.

Håbet er, at der på sigt vil komme 700 boliger i alt i Troldebakkerne.