Så er der musical i Kulturhavn Gilleleje

Hun vil fremføre musical-klassikere fra blandt andet Sound of Music, The Phantom of the Opera, Mød Mig På Cassiopeia med flere og sange fra den danske sangskat.

Isabel Schwartzbach er uddannet fra Stella Adler Studio of Acting i New York og hos sopran Louise Fribo. Hun havde sin anmelderroste debut i 2014 som Cosette i Les Misérables på Aarhus Teater og har siden spillet blandt andet Maria i West Side Story på Aalborg Teater og Aarhus Teater, Maria i The Sound of Music på Hedeland Amfiteater og Christine Daaé i Andrew Lloyd-Webbers kæmpesucces The Phantom of the Opera på Det Ny Teater.