Så er der live-musik i Havestuen

"I pinsen har Café Havestuen et års fødselsdag. Det fejrer vi lørdag 22. maj klokken 15 til 16 med "Some Handsome Men", som kommer og spiller live-latin-jazz i haven," skriver Annemarie Franck og Jakob Schou i en pressemeddelelse. De to står bag koncerterne i havestuen.