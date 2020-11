Så er der jul i glaspusteriet

"Vi har i denne weekend fordoblet butiksarealet og udvidet åbningstiden, så der er ekstra god plads. Der vil være mange gode julegaveideer til dem, der ønsker at give en håndlavet og unik gave, og samtidig kan man fornøje sig med at se, hvordan blandt andet julekugler og nisser bliver til af den glødende glasmasse," skriver LaMa Glas selv i en pressemeddelelse.

Der vil i år ikke være mulighed for at puste sin egen julekugle, da det nok ikke er muligt at puste med mundbind på, derimod kan man lave en massiv glaskugle som kan bruges som brevpresser. Man kan her selv vælge farver og være med til at hive og forme det 1.100 grader varme glas. Det er dog vigtigt, at man ringer og bestiller tid, skriver LaMa Glas.