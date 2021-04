Så er der hovedrengøring af naturen i Gribskov

"Her drager rigtig mange danskere ud i naturen for at samle det affald ind, som nogle i tankeløshed har smidt fra sig i naturen. Ofte er der tale om ressourcer, der kan genanvendes eller forbrændes, og nogle gange er der tale om farligt eller giftigt affald, der ikke hører hjemme naturen. Kom med ud på en lokal affaldsindsamling på et af de foreløbig ni steder i Gribskov, hvor beboere har organiseret en lokal indsamling," skriver DN i en pressemeddelelse. Man kan også lave sin egen indsamling sammen med naboer, familie og venner. Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Gribskov er klar til at hjælpe dig med at få en indsamling på benene.