Så er Gilleleje Bio klar til at åbne: Det kan du se

En anden film, du kan opleve, er det musikalske drama 'The High Note', der foregår i Los Angeles' musikindustri, og fortæller historien om to kvinders ambitioner i en hård branche. Her ses blandt andet Dakota Johnson fra Fifty Shades.

Filmen 'De smukkeste år' er et italiensk drama om fire venner, der mødes som teenagere i 80'erne og knytter bånd for livet. Med tiden glider de langsomt fra hinanden, men små 40 år senere krydses deres veje atter, og gamle følelser blusser op - på godt og ondt.

Den koreanske film 'Minari' handler om en koreansk familie, der flytter til USA i 80'erne for at søge lykken. De bosætter sig i Arkansas for at blive farmere. Trods vanskeligheder er livet på landet en ny og åben verden, hvor en særpræget familie kan finde fælles styrke, fordi de er anderledes, og måske virkeliggøre den amerikanske drøm. Filmen modtog en Golden Globe prisen foran blandt andet Thomas Vinterbergs 'Druk'.