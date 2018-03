Send til din ven. X Artiklen: SF kræver minister i samråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF kræver minister i samråd

Gribskov - 14. marts 2018 kl. 16:12 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er dybt forkasteligt, at trawlfiskeri ødelægger havbund og havmiljø, mener SF, der derfor nu vil have fiskeriminister Karen Ellemann (V) i samråd for at forklare, hvordan hun vil stoppe den ulovlige praksis.

- Vi ser nu endnu engang at nogle få grådige fiskere både ødelægger miljøet og ødelægger erhvervet for de mange fiskere, der overholder reglerne. Nu må vi have ministeren på banen for at forklare, hvordan hun agter at standse fiskeriet, siger SF's fiskeriordfører Trine Torp til Frederiksborg Amts Avsi.

Kravet kommer efter at Greenpeace i går gik ud med dokumentation for den overvågning og registrering af trawl-aktivitet i det nordligere Øresund, som miljøorganisationen har foretaget i de seneste uger. Aktionen blev omtalt i Frederiksborg Amts Avis i dag

SF's fiskeriordfører hæfter sig ved, at der måske er behov for at ændre reglerne for kuttere under 12 meter.

- Hvis ikke fiskerne overholder reglerne, så må vi jo se på, om også de mindre både, der fisker med bundtrawl nær sensitive områder, bliver udstyret med monitoreringsværktøj. Men vi forventer først og fremmest, at den nye fiskeriminister kommer med en række bud på tiltage, der kan sikre, at de brodne kar blandt fiskerne respekterer lovgivningen, siger Trine Torp.