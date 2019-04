Pia Foght (S) har flere spørgsmål, hun gerne vil have svar på, angående en ren privat hjemmepleje. Foto: Kim Rasmussen.

S vil vide mere om privat hjemmepleje

Gribskov - 05. april 2019

Når Økonomiudvalget på tirsdag formentlig beslutter at droppe en kommunal hjemmeplejeenhed, undgår man en udgift på 10 millioner kroner til oprettelsen. Penge, som man ellers skulle have fundet ved at skære i serviceniveauet, såsom færre bad til de ældre. Men Pia Foght (S), der til udgangen af april er formand for Ældre, Social og Sundhed, har stillet flere spørgsmål til administrationen for at få opklaret, hvordan regnestykket så kommer til at se ud.

- Socialdemokratiet er positive og står sammen med resten af byrådet, men der er nogle ting, som jeg er nysgerrig for at få mere at vide om. For der vil også være nogle udgifter, hvis man vælger ren privat hjemmepleje. Så jeg er nysgerrig for at finde ud af, hvordan man vil gøre det rent organisatorisk, og hvad det kommer til at koste, siger hun

Hun vil også gerne vide mere om, hvordan man vil sikre, at økonomien hænger sammen, og at de private leverandører har medarbejdere nok.

- Og hvordan sikrer vi leverancesikkerhed og sociale klausuler? Men det er vigtigt at sige, at hvis vi kan få et tilbud, som gør, at vi kan opfylde de behov, vi har, så borgerne kan få en god og tryg pleje med de kvaliteter, vi gerne vil have, så er vi fuldstændig åbne, siger Pia Foght.

Socialdemokraterne vil dog fortsat holde fast i et ønske om at få et bud på en kommunal enhed, der både er pris- og kvalitetsbestemmende.

- Vi vil gerne vurdere, hvad der økonomisk mest forsvarligt ved at se på, hvad det ene koster, og hvad det andet koster, siger hun.