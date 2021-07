Send til din ven. X Artiklen: S vil sætte retning på skoleområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S vil sætte retning på skoleområdet

Gribskov - 12. juli 2021 kl. 18:26 Kontakt redaktionen

Debat

gribskov: Kommentar til læserbrev af Birgit Roswall og Bent Hansen bragt i Frederiksborg Amts Avis 5. juli

Byrådet har vedtaget en ny styringsmodel af skolernes økonomi, som træder i kraft d. 1. august 2021. Det er en klasse- og elevtalsbaseret styringsmodel, som også tager højde for, at tre af kommunens folkeskoler har to afdelinger.

Denne styringsmodel af økonomien er også med til at sikre, at vi har folkeskoler i lokalsamfundene Blistrup, Esrum og i Tisvilde. Byrådet har også vedtaget, at denne styringsmodel skal evalueres i foråret 2023.

Den nye styringsmodel af skolernes økonomi er med til at skabe retning for vores folkeskoler i Gribskov Kommune. Den er også afsæt for drøftelserne af, hvordan vi kan tilføre flere resurser til almenområdet - en styrkelse af hele folkeskoleområdet.

Når Venstre og andre liberale partier beder om beregninger på en selvstændiggørelse af Gilbjergskolen, Afdeling Blistrup, to måneder før en ny styringsmodel sættes i værk, er det med til at skabe utryghed og ustabilitet i alle lag af vores folkeskoler. Det vil Socialdemokratiet ikke være med til, og derfor stemte vi imod forslaget fra Venstre.

I Socialdemokratiet vil vi også lokalsamfundene, ikke blot ét, men alle lokalsamfund i Gribskov Kommune.

Derfor arbejder vi fortsat for større inddragelse af borgere i beslutningsprocesser, herunder muligheden for et mere formaliseret samarbejde med lokalrådene på sigt.

Konkret for en selvstændiggørelse af Gilbjergskolen, Afdeling Blistrup, ser vi en arbejdsproces med inddragelse af skolebestyrelsen på Gilbjergskolen, skolelederne skal inddrages, lærernes fagforening m.fl.

Men lad og nu give folkeskolerne i kommunen arbejdsro og tage denne drøftelse i forbindelse med evalueringen af den vedtagne styringsmodel af økonomien på skolerne i 2023.

Allan Nielsen

Byrådsmedlem (S)