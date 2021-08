S: Skolerne skal have tid til at rette op på corona-efterslæb

Eleverne i landets folkeskoler er i denne uge vendt tilbage til det, der minder om en helt normal hverdag. Men der kan være et efterslæb i kølvandet på pandemien, både fagligt og socialt, som skolerne skal bruge tid på at rette op på. Det er budskabet fra Allan Nielsen, socialdemokratisk medlem af udvalget børn, idræt og familie, som på næste møde har bedt om at få et punkt på dagsordenen, der skal give skolerne mulighed for at træffe lokale beslutninger, der kan frigøre tid. Tid til at tage hånd om de udfordringer, der måtte være. - Her ønsker vi en drøftelse og beslutning af at give skolerne mulighed for lokalt at træffe relevante beslutninger, f.eks. at skolerne skal kunne konvertere al understøttende undervisning til tolærertimer og holddeling, eller at man fravælger at lave elevplaner for at frigøre noget tid. Eller andre forhold, som skolerne selv peger på, skriver Allan Nielsen i et indlæg.