I Helsinge Rideklub er det både muligt at få sin egen hesat opstaldet og at låne en hest eller pony at ride på. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Ryttere kan fortsætte i andre klubber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ryttere kan fortsætte i andre klubber

Gribskov - 07. november 2019 kl. 13:21 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov Idrætsråd og seks rideklubber vil gerne hjælpe medlemmer af Gribskov Rideklub, der nu har indstillet driften, med at komme ind i en anden klub, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag:

Medlemmer af Gribskov Rideklub, som nu har indstillet driften, kan fortsat dyrke deres fritidsinteresser og have deres egne heste opstaldet på klubbasis. Det oplyser næstformanden i Gribskov Idrætsråd, Marianne Christensen, efter et møde tirsdag aften, hvor idrætsrådet havde inviteret repræsentanter for seks rideklubber med til mødet. Alle seks klubber er tilsluttet Dansk Rideforbund.

På mødet blev det besluttet, at repræsentanter for idrætsrådet vil møde op på den førstkommende ekstraordinære generalforsamling i Gribskov Rideklub, for at orientere om mulighederne for at gå til ridning i en klub, der er medlem af Dansk Rideforbund. Initiativet er taget efter, at berider John Erling Nielsen, der ejer gården Præstevejen 60 i Græsted, har meddelt, at alle medlemmer af Gribskov Rideklub kan fortsætte med at ride på hans gård under samme vilkår, som de før har redet under.

Gribskov Rideklub har i følge dens hjemmeside 300 medlemmer. Den havde frem til 1. november hjemsted på beriderens gård, men han opsagde klubben til fraflytning på grund af manglende huslejebetaling. Han har samtidig oplyst, at en anden kreditor har indgivet konkursbegæring mod rideklubben.

På mødet drøftede idrætsrådet og de seks rideklubber desuden, hvordan de fremover kan arbejde for at styrke ridesporten, især tilbuddene til børn og unge.

Idrætsrådet vil lade sig repræsentere på den ekstraordinære generalforsamling, som bestyrelsen for Gribskov Rideklub bliver nødt til at indkalde til, fordi man ønsker at informere alle, der overvejer at stille op til valg af ny bestyrelse, om de kommunale tilskudsmuligheder, de kan få del i, hvis de vil forsøge at drive klubben videre eller oprette en ny rideklub.

Idrætsrådet oplyser, at det på alle de seks rideklubber er muligt at få sine egne heste opstaldet, ligesom klubberne giver oplysninger til stævneryttere om, hvor de kan have deres base for deltagelse i stævner.

De seks rideklubber, der gerne optager nye medlemmer, er:

* Blistrup og Omegns Rideklub, BLIS, Møllevejen 1, 3200 Helsinge. www.blis-rideklub.dk,

* Mårum Rideklub, MMR, Helsingørvej 16, 3200 Helsinge. www.maarumrideklub.dk

* Heslegård Rideklub, Ny Mårumvej 296, 3200 Helsinge. www.hgs-rideklub.dk

* Helsinge Rideklub, HSK, Husebyvej 13, 3200 Helsinge. www.helsingerideklub.dk

* Søborggård Rideklub, SØG, Søborggårdsvej 60, 3250 Gilleleje. www.soeborggaard.com/rideklub

* Græsted og Omegns Rideklub, GOO, Bakkebjergvej 37, 3230 Græsted. www.rscc.dk/goo.

Tre af klubberne tilbyder rideskoleundervisning på heste eller ponyer, der lånes af klubben. Det drejer sig om Helsinge Rideklub, Søborggård Rideklub samt Græsted og Omegns Rideklub.

Der er endnu ikke kommet opslag på Gribskov Rideklubs hjemmeside eller Facebookside om en dato for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Det vides heller ikke, om den nuværende bestyrelse anser det for muligt at føre klubben videre. Det har ikke været muligt at få oplysninger fra klubbens formand Anne-Marie Herrguth Hoffmann.