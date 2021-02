Ryttere frygter vilde heste i Gribskov: - Det bliver for farligt

Det er endnu ikke fastlagt, hvilke løsgående dyr, der skal hjælpe med at øge biodiversiteten i Gribskov, når den skal laves til en af landets første såkaldt naturnationalparker. Men det vækker bekymring hos paraplyorganisationen Nordsjællands Ridelaug, hvis det ender med at være heste.

- Det bliver simpelthen for farligt at have heste gående derinde, hvis man samtidig ønsker, at børn, gamle mennesker, folk med hunde osv. skal kunne bruge skoven som i dag, lyder det fra Sally Schlichting fra Nordsjællands Ridelaug.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her