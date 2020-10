Foto: Allan Nørregaard

Rystet Messerschmidt om kostskolen Havregården: Ministeren må sige undskyld

Gribskov - 29. oktober 2020 kl. 12:04 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Vi har set på sagen og er rystede over, hvad der er foregået, og at tilsynet ikke er slået til. Noget fundamentalt i systemet er fejlet.

Sådan siger næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt til Frederiksborg Amts Avis, efter P1 Dokumentar har afdækket, at Børne- og Undervisningsministeriet allerede sidste år blev advaret af Socialtilsynet Hovedstaden om, at der var kritisable forhold på Havregården Kostskole. På trods af denne advarsel blev der ikke indledt et tilsyn med skolen på dette tidspunkt.

Nu vil både Dansk Folkeparti og Venstre have børne-og undervisningsministeren i samråd om sagen.

- Det er meget utilfredsstillende, at ministeren ikke kommer på banen, men dukker sig og dækker sig bag en skærm og sender skriftlige svar. Vi vil gerne have hende i samråd, så hun kan stå skoleret i den her sag. Vi er nødt til at vide dels, hvad der er sket, og hvorfor tilsynet ikke har grebet ind - og hvorfor ministeren ikke har været opmærksom noget før. Det må ikke kunne ske, at man har et tilsyn, som ikke løfter opgaven og ikke griber ind og får rapporteret om det her, siger DF's næstformand, der håber, at samrådet kan finde sted i næste uge.

- Det er unge mennesker, der har haft en svær start på livet, som har været udsat for voldsomme og uhyrlige ting. Så hun er nødt til at stille sig forrest og give en undskyldning til de her unge mennesker, siger Morten Messerschmidt.

- Jeg ser også på det med lokale øjne, men det er som næstformand i DF, jeg reagerer på det her. Vi har talt om det i partiets ledelse og ser på sagen med stor alvor og bekymring, siger han.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger således i en skriftlig kommentar til P1 Dokumentar:

- Det vi hører om på Havregården må ikke kunne ske. Der har været flere myndigheder inde over sagen, men det billede der står tilbage, er et svigt af børnene.

- Jeg har derfor bedt om en redegørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om forløbet

Det var torsdag i sidste uge, at DR og Ekstrabladet kunne afsløre, at der på kostskolen har været flere stærkt kritisable forhold, såsom overgreb blandt børn, selvmordsforsøg, stofmisbrug og vold. Ledelsen på skolen blev desuden beskyldt for at have forsøgt at dække over seksuelle krænkelser.

Frederiksborg Amts Avis har også fået aktindsigt i tilsynsrapporter fra Socialtilsynet. Her fremgår det, at Havregården i 2019 blev sat under skærpet tilsyn, fordi skolen blandt andet har haft børn gående med så store udfordringer, at kostskolen slet ikke var godkendt til at hjælpe dem.

