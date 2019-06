Se billedserie - Det er først og fremmest af hensyn til sundheden, at vi vil have rygeforbud - men også på grund af miljøet, siger Lone Skou, som her peger på nogle af de mange skodder i sandet ud for hendes hus. Foto: Karl Erik Frederiksen

Rygeforbud skal gavne sundheden og miljøet

Gribskov - 27. juni 2019 kl. 17:05 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Selv om det her kun er et lille sted i et lille land, så kan vi gøre os håb om at blive rollemodeller for både børn og voksne, så færre vil begynde at ryge, siger Lone Skou, der er kasserer i Tisvildeleje Kystsikringslag, til Frederiksborg Amts Avis.

I laget har man netop besluttet, at stranden i lagets område skal være røgfri. Kystsikringslaget omfatter de 20 ejendomme, som ligger helt ud til vandet på den cirka 700 meter lange strækning mellem Stejlepladsen og Hyrdebakken i Tisvildeleje. De fleste af husene er gamle fiskerhuse, som nu er sommerhuse. Stranden foran husene er privat, men den er samtidig et af de mest populære steder at bade - og at feste.

Et af de første syn, der møder Lone Skou, når hun om morgenen går ned til stranden fra sin grund, er de mange cigaretskodder, som enten ligger på stranden eller er boret ned i sandet.

- Det er først og fremmest af hensyn til sundheden, at vi vil have rygeforbud, men forbuddet skal også gavne miljøet. De mange skodder forgår ikke så let. Resterne af dem bliver til mikroskopiske stumper af plastik, som skylles ud i havet. Når børnene sidder og graver sandslotte eller bager sandkager, får de cigaretskodder mellem fingrene. Det kan vi ikke være bekendt. Og når de også ser voksne sidde og ryge, tror de, at det er helt normalt. Her vil vi gerne være rollemodeller og vise, at man ikke skal ryge. Vi vil have en røgfri fremtid, siger Lone Skou.

En af de nærmeste dage får grundejerne sat skilte op på stranden. På skiltet vil man også kunne se, at hunde skal føres i snor, at man ikke skal tænde bål eller grille på stranden - og at man skal huske at tage sit affald med sig.

- Den type forbud er for mig ganske naturlige, men mange af dem, der slår sig ned på strande, tænker sig ikke om. Der er også brandfaren at tænke på. Mange af husene har stråtag, og hvis vi får en tør sommer, som vi havde sidste år, kan det være farligt bare at kaste et cigaretskod op i græsset på skråningerne. Det hele kan brænde af på et øjeblik, siger Lone Skou.

Strandgæster, der absolut skal ryge, kan fortsat opholde sig uden for det private område, hvor der ikke er rygeforbud.

- Og vi har ingen sanktionsmuligheder, men jeg tror, at andre strandgæster vil gøre rygere opmærksomme på forbuddet, hvis de ser nogen ryge, siger Lone Skou.

Kystlagets initiativ støttes af både Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden, på den måde bliver laget en del af partnerskabet Røgfri Fremtid, som de to organisationer stiftede i 2017.

Kræftens Bekæmpelse oplyser, at der også er røgfrie strande i blandt andet Sverige, Frankrig, Thailand og Spanien.

Partnerskabets målsætningen er, at ingen børn og unge ryger, når vi når frem til år 2030. Mere end 150 foreninger og organisationer er nu en del af partnerskabet, og blandt dem nu også Tisvildeleje Kystsikringslag.