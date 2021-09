Flemming Steen Munch - flytter sin lokalpolitiske karriere til Gribskov, hvis han bliver valgt ind til efteråret. Pressefoto.

Rutineret Venstre-politiker stiller op i Gribskov

Gribskov - 02. september 2021 kl. 04:10 Af Camilla Nissen

Efter mere end 11 år i Københavns Borgerrepræsentation har Venstre-politikeren Flemming Steen Munch rykket teltpælene op og flyttet permanent til sin sommerhusresidens i Gribskov Kommune. Det betyder dog ikke et farvel til kommunalpolitik, da han nu er at finde på Venstres kandidatliste til valget i Gribskovs Kommune.

- Jeg har haft sommerhus i Udsholt i 16-17 år, og nu har vi så besluttet at flytte vores adresse hertil. Jeg er fortsat medlem af Venstre og har nu stillet mig til rådighed til kommunalvalget i Gribskov, fortæller han.

- Jeg brænder Og trods en moden alder er han ikke klar til at stoppe sit politiske virke, forklarer han.

- Selvom jeg har rundet de 74 år, synes jeg stadig, at jeg brænder for at påvirke tingene. Jeg kan ikke holde min mund, siger han.

Venstre måtte ved sidste valg afgive borgmesterposten til Nytgribskov, og den vil Flemming Steen Munch gerne være med til at vinde tilbage.

- Det ligger i Gribskovs DNA, at det er en Venstre-kommune, så jeg vil gerne være med til at arbejde for, at Venstre kan få borgmesterposten tilbage, siger han.

Mere liv i byerne Hvor han vil lægge sin indsats, skulle han blive valgt ind i byrådet, er han stadig ved at skabe sig et overblik over.

- Jeg er i gang med at læse op på, hvad der sker og tropper op til alle møder, hvor jeg kan blive klogere. Det er vigtigt at stikke en finger i den nordsjællandske muld, før man kloger sig for meget, siger han.

Han får dog nævnt en forbedring af den offentlige transport fra København til Gribskov som et af de punkter, hvor der er plads til forbedring.

- Og så savner jeg lidt mere liv i byerne ud over det, der sker i den almindelige kontortid. Der er jo mange dygtige landmænd i området, der producerer ost, kød, øl og endda et destilleri, og jeg savner, at de også kommer ind i byerne. For man har virkelig noget at byde på, siger han.

Da Flemming Steen Munch ikke nåede at komme med på Venstres opstillingsmøde, har han fået en placering langt nede på listen.

- Men det er ikke placeringen på listen, der betyder det store, vurderer han.

Flemming Steen Munch har tidligere været vicepolitiinspektør og informationschef ved Københavns Politi.