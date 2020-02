Artiklen: Rumænere stjal parmesan og nødder for 11.000 kr

Rumænere stjal parmesan og nødder for 11.000 kr

Det kunne øjensynligt to rumænske mænd på henholdsvis omkring 30 år og i starten af tyverne, der har boet uberettiget i et sommerhus i Vejby og onsdag blev idømt udvisning og to års indrejseforbud til Danmark.