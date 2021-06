Den ti måneder gamle hvalp Rufus døde i sidste uge efter en infektion med fransk hjerte/lungeorm. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Rufus blev kun ti måneder gammel: Advarer om dødbringende parasit Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rufus blev kun ti måneder gammel: Advarer om dødbringende parasit

Gribskov - 07. juni 2021 kl. 16:10 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Enhver hundeejers mareridt blev 1. juni til virkelighed for Eva Lykke Olsen, da hendes ti måneder gamle hvalp, Rufus, døde i hendes arme.

Nu advarer hun andre om parasitten fransk hjerte/lungeorm, der trives i det nordsjællandske:

- Jeg ønsker ikke at det skal ske for nogen anden, det har været frygteligt, siger Eva Lykke Olsen og fortsætter:

- Han var billedskøn, den hund. Vi kommer aldrig til at få én som ham igen.

Pludselig gik det stærkt Eva Lykke Olsen ved hverken hvor, hvornår eller hvordan, Rufus kom i kontakt med parasitten, der kostede ham livet.

Men én ting ved hun. Det gik stærkt, da han blev syg:

- Vi havde haft en dejlig weekend med en masse gæster, og Rufus havde leget med sin jævnaldrende søster. Så står han mandag morgen ude i haven og gør, og besvimer kort efter i vores indkørsel, siger hun.

Derefter blev Rufus kørt til dyrlæge, hvor en blodprøve skulle afklare, hvorvidt der var tale om fransk hjerte/lungeorm. I løbet af mandagen får hunden det værre, og får vejrtrækningsproblemer:

- Tirsdag får vi at vide, at det er lungeorm, og han får medicin. Vi får at vide, at han godt kan få det endnu værre af medicinen. Det fik han også i løbet af tirsdag, og pludselig begynder han at gispe efter vejret, og dør så i mine arme. Han gik i anafylaktisk chok, siger Eva Lykke Olsen.

Særligt udbredt i Nordsjælland Eva Lykke Olsen har altid luftet Rufus i området omkring Nakkehoved Fyr ved Gilleleje.

Hun ved ikke præcis hvor, Rufus er kommet i kontakt med ormen, men formoder det er sket i de fredede områder ved fyret.

Fransk hjerte/lungeorm kommer ind i hunde via snegle, der optager den særligt fra afføring fra ræve og hunde. Det kan være ved at æde en snegl, slikke på den eller hvis den er kommet til at spise snegleslim - noget der både kan ske via græs og pinde.

Det er i det hele taget svært at gardere sig imod hjerte/lunge-orm, siger dyrlæge Mia Espersen. Hun er dyrlæge med praksis i Snekkersten, og har blandt andet skrevet speciale om ormene:

- Den er særligt i udbredt i Nordsjælland og i Københavns-området. Vi lavede helt tilbage i 2008 en stor undersøgelse, hvor det viste sig, at alle de hunde rundt i landet, der havde ormen var nogle, der havde været på Sjælland, eksempelvis i forbindelse med jagt, siger Mia Espersen.

Siden er parasitten blot blevet mere udbredt, påpeger hun. Blandt andet grundet de mange ræve i området er Nordsjælland særligt udsat.

Tjek det forebyggende Som dyrlæge anbefaler Mia Espersen generelt set, at hundeejere i Nordsjælland får taget regelmæssige afføringsprøver fra deres hund. Gerne hvert halve år:

- Der er alt for få, der får rutinekontrolleret det, Det er ikke til at vide, hvornår hunden er blevet smittet, for der kan gå lang tid, før den får symptomer, siger Mia Espersen.

Symptomerne på smitte med hjerte/lungeorm er typisk hoste, nedsat appetit, vægttab, forringet kondition, forstærket vejrtrækning, blødninger og eventuelt opkast. Behandles infektionen i tide er der gode chancer for, at hunden kan komme sig fuldstændigt.