I filmen 'Ammonite' spiller Kate Winslet fossiljægeren Mary, der bliver den ene hovedperson i et kærlighedsdrama mellem to kvinder. Filmen vises i Gilleleje Bio fra torsdag 20. maj. Pressefoto

Romantik, slå-på-tæven og familiehygge i biffen

'Ammonite' er en romantisk fortælling om to kvinder, hvor Kate Winslet spiller palæontologen Mary Anning. Handlingen udspilles i 1840'erne på den sydengelske kyst, hvor Mary arbejder med at finde fossiler, som hun sælger til turister. En besøgende beder Mary om mod betaling at tage sig af hans hustru, der er ramt af stor personlig tragedie. De to kvinder er meget forskellige, men efterhånden opstår uventede følelser mellem dem.