Rolig start for nyt beredskab

Det var en særdeles rolig nytårsnat i Gribskov uden nogen større opgaver for brandfolkene på de to brandstationer i Helsinge og Gilleleje. Dermed blev det også en fredfyldt start for Gribskov Kommunes nye beredskab, som er hjemtaget af kommunen efter politikerne i Gribskov besluttede at forlade Frederiksborg Brand og Redning. Denne model trådte officielt i kraft, da klokken slog 12 natten til 1. januar.