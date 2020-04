Røde tal: Daginstitutioner bruger også for mange penge

Natasha Stenbo Enetoft: Det skal undersøges, hvorfor budgettet overskrides i daginstitutionerne.

Gribskov - 03. april 2020 kl. 14:59 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både skoler og dagtilbud har været langt dyrere i drift end forventet sidste år. Det viser regnskabet for børneområdet for 2019, som udvalget Børn, Idræt og Familie netop har godkendt.

Samlet set har der været et overforbrug på 19,4 millioner kroner, hvor skoleområdet og specialundervisning samt FO har bidraget med langt den største del af dette. Her er merforbruget på 21,4 millioner kroner - men da der er mindreforbrug på andre områder, bliver det samlede underskud altså lavere.

Problematikken om de store budgetoverskridelser på skolerne har været behandlet politisk, og der er nedsat et kommissorium, der skal forsøge at standse et løbende merforbrug pr. måned på 1,5 millioner kroner, der særligt skyldes et overforbrug på det specialpædagogiske område.

Men også daginstitutionerne har svært ved at holde sig inden for budgettet. Her har det samlede overforbrug i 2019 været 11,4 millioner kroner, der blandt andet begrundes med, at nogle institutioner ganske enkelt har brugt for mange penge. Desuden er institutionerne blevet tildelt 3,2 millioner kroner mere end budgettet har lagt op til, da der har været flere børn, der er blevet indskrevet til en vuggestue eller børnehaveplads, end man regnede med. Og det er noget, man bør være opmærksom på fremover.

- Det viser sig, at pasningsfrekvensen (antallet af børn, som går i et dagtilbud, som andel af alle børn i kommunen) er stigende, og at en fremtidig korrektion af budgetterne til at reflektere dette forhold kan blive nødvendigt i forhold til den eksisterende styringsmodel, skriver administrationen i regnskabet.

Formand for udvalget Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft, peger på, at administrationen endnu ikke er færdige med at komme til bunds i, hvorfor forbruget er løbet løbsk.

- Nu graver administrationen i årsagen til det. Lige nu er alt dog væltet omkuld på grund af coronakrisen, siger hun.

- Men der er nogle områder, hvor vi tænker, hvorfor bruger vi så mange penge der - og det er vi nu ved at undersøge, siger hun.