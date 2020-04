Se billedserie Det er hyggeligt at spise sin medbragt mad udenfor i Sankt Helene børnehus med en voksen og et par af børnehavevennerne.

Ro og glade børn ved genåbning

Gribskov - 20. april 2020 kl. 16:53 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hyppig håndvask, to meters afstand i klasseværelserne, leg i små grupper og udendørs så meget som muligt. Det var en ny hverdag, da skoler og dagtilbud genåbnede mandag. Og forældrene har læst instrukserne, lyder det fra dagtilbud og skoler efter den første dag.

- Det er gået rigtig godt i dag. Forældrene har været gode til at orientere sig i det materiale, som var sendt ud og har taget de nye rutiner og nye indgange til sig. Børnene var virkelig glade og fortalte, at de havde savnet deres børnehave. Der er ikke nogle børn, som har været utrygge ved situationen. Det har været en god dag, og vi har nydt at være udenfor i det gode vejr, lyder det fra dagtilbudsleder Line Blume Kjøller, i en pressemeddelelse.

Samme melding kommer fra skoleleder Nicolai Schlüter, Gribskolen:

- Vi har haft en rolig dag med fokus på at få de nye rutiner på plads. Børnene har taget alt det nye med håndvask og afstand til sig uden problemer og har været glade. Det gik også godt i morges, hvor eleverne mødtes udenfor i skolegården med deres lærere og personale, som vejledte dem til, hvor de skulle vaske hænder, og hvad der videre skulle ske. Alle klasser har været ude det meste af dagen.

Natasha Stenbo Enetoft, udvalgsformand for Børn, Idræt og Familie, peger på, at der har været tilstrækkeligt med personale i institutionerne.

- Det er heldigvis også min opfattelse, at det er gået rigtig godt med genåbningen i dag. Der har været personale nok til at tage godt hånd om børnene, også dem, som har haft ekstra brug for at være hos en voksen, og til at gøre ekstra rent. Stor tak til alle medarbejdere, også de ekstra hænder, som møder ind og hjælper.

Kommunens dagtilbud og skoler har blandt andet fået sat ekstra håndvaske op, ekstra lokaler er taget i brug, og dagen er planlagt på en måde, der lever op til sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Der er dog stor forskel på, hvad kommunens skoler og dagtilbud har af plads, udeområder, parkeringsforhold og faciliteter. Derfor har hver skole og hvert dagtilbud tilrettelagt dagen forskelligt.

Afgangselever tilbage

Mandag slog også Gribskov Gymnasium dørene op for fysisk undervisning for elever fra 2.HF og 3.g.

Gymnasiet oplyser, at humøret var højt - selvom eleverne mødte op til en skole, hvor fællesområderne står tomme og afstanden mellem bordene er større end normalt.

- Gymnasiet er så heldige at råde over lokaler, hvor en skillevæg kan åbnes, og hvor der derfor er plads nok til hele klasser. Kultursal, gymnastiklokaler og gangarealer er blevet forvandlet til undervisningsområder, som er nøje målt op og fordelt, således at sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan følges, oplyser uddannelsesleder Trine Nybroe.

Lærere går rundt med vådservietter og forstøvere, som bruges flittigt. Eleverne er blevet instrueret i hyppig håndvask, og de har fået tildelt hver en plads ved faste borde og pulte. I mange uger har lærerne tilrettelagt virtuel undervisning, og mange har rapporteret om gode oplevelser, lyder det fra uddannelsesleder Trine Nybroe.

- Lærerne på Gribskov Gymnasium har sammen med eleverne undersøgt nye muligheder for læring og udforsket de elektroniske platformes muligheder og begrænsninger. Men det bliver nu aldrig helt det samme som når elever og lærere mødes rigtigt i samme lokale, konkluderer hun.can