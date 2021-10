Der er i øjeblikket tre ladestationer til elbiler i Gribskov. Det mener Peter Bager (på billedet) - fortsat - er for lidt. Foto: Kim Rasmussen

Rift om strømmen: Nu sættes der begrænsning på

To i Helsinge, to i Gilleleje og to i Tisvildeleje. Borgere og turister i Gribskov har svært ved at finde muligheder for at oplade deres el- eller hybridbiler på kommunens parkeringspladser, og det skal der gøres noget ved.

Første skridt tages nu - efter der i udvalget for Udvikling, By & Land tirsdag er blevet nikket til, at kommunen kan opsætte skilte med 3-timers-tidsbegrænsning på ladepladserne. Tidsbegrænsningen skal håndhæves af politiet.

Det glæder Peter Bager fra Gilleleje, der tidligere har fortalt Ugeposten om sine udfordringer med at finde en ledig stander i kommunen til sin hybridbil.

- Så sent som i går skulle vi i biografen i Gilleleje, og der stod som sædvanligt to biler på ladepladserne, som vi på p-skiverne kunne se havde været der længe, siger Peter Bager.

Har nærmest stået i kø Siden han i februar stod frem i Ugeposten og fortalte om sine kvaler med at finde en ledig ladestander, har han ved selvsyn kunnet konstatere, at han ikke er den eneste, der har oplevet trængsel ved standerne.

- Vores nordiske brødre, nordmændene og svenskerne kommer jo tit og ofte i hybrider eller elbiler. De har nærmest stået i kø dernede for at komme til sommeren over, siger Peter Bager.

Peter Bager efterlyser flere ladestandere i Gribskov Kommune. Det samme gør Pernille Søndergaard (NytGribskov), formand for Udvikling, By & Land.

- Det er noget, vi taler meget om politisk og et stort ønske, siger hun.

Har nærmest stået i kø Og ønsket ser ud til at gå i opfyldelse ved årsskiftet. Et lovforslag, der skal muliggøre at kommunerne får mulighed for at tildele private virksomheder ret til på markedsvilkår at opstille elladestandere på offentlige arealer, er for tiden i høring, og håbet er, at det kan træde i kraft 1. januar 2022.

Af lovforslaget fremgår det desuden, at ladestanderne skal kunne benyttes af alle, uanset hvilket lade-abonnement, de har.

- Lige så snart den lovgivning træder i kraft, så er jeg sikker på, vi er klar til at sætte mange flere ladestandere op, siger Pernille Søndergaard.

Hun betoner også, at man i Gribskov er ved at forberede sig på fremtiden. Blandt andet er det også på tirsdagens møde i Udvikling, By & Land blevet besluttet, at der vil blive gjort klar til ladestandere på p-pladsen ved VP-Arkaden i Helsinge, der står foran en stor renovering.

Peter Bager håber, Pernille Søndergaards profeti om mange flere ladestandere i Gribskov Kommune går i opfyldelse. For som det ser ud i dag, så er manglen på standerne det, der afholder ham fra at udskifte sin plug-in hybrid med en bil, der kører på ren el.

- Jeg vil ikke stå ligesom ham i Helsinge, der ikke kunne komme videre, siger han med henvisning til et møde med en person, han tidligere har beskrevet i Ugeposten.

- Jeg mødte én i Helsinge for nylig, der var helt fortvivlet. Han havde tre kilometer tilbage på sit batteri. Og der var ingen lader ledig. Jeg flyttede min bil og gav ham plads. Men ellers havde han været på den, sagde Peter Bager da.

- Og det samme gælder sikkert også for mange andre, der står over for at skulle skifte bilen ud med en grønnere model, siger Peter Bager.

Clever, der står bag de nuværende seks ladestandere i kommunen, har tidligere oplyst, at de har et mål om at installere 10.000 nye offentlige ladepunkter i Danmark inden udgangen af 2025 - herunder også i Gribskov.