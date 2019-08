Birgit Roswall: Mange søger medarbejdere inden for branchen lige nu, og hvis de får lyst til at søge et andet job, har de ret til det. Det er den udfordring, vi har.

Rift om pleje-medarbejdere

Selvom Gribskov Kommune og Attendo har indgået en aftale om virksomhedsoverdragelse, og medarbejderne dermed kan fortsætte i den nye kommunale plejeenhed, kan kommunen ikke vide, om de cirka 100 ansatte vil blive eller ej. Ifølge formand for Ældre, Social og Sundhedsudvalget, Birgit Roswall (V) er de ansat på almindelige vilkår. De skal derfor ikke give tilsagn om, hvorvidt de vil fortsætte hos kommunen eller det modsatte, når Attendo stopper som hovedleverandør af hjemmepleje 1. december og kommunen tager over.

