Revy-direktør: Ingen vil købe revybilletter i corona-tiden

Gribskov - 07. april 2020

Der vil ikke blive spillet revy på Græsted Kro denne sommer. Det er den indstilling, som revydirektøren og skuespilleren René Richardt vil præsentere det øvrige revyhold for, når de mødes efter påske, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

I stedet for, at mødet som planlagt skulle handle om indholdet i den kommende revy, bliver det nu en alvorlig snak om, hvad holdet skal gøre nu hvor der gælder et forbud mod at holde restauranter åben, og hvor der også gælder et forbud mod store arrangementer til udgangen af august.

- Selv om vi mangler at få at vide, hvad sundhedsmyndighederne mener med udtrykket store forsamlinger, tror jeg ikke på, at vi kan gennemføre en revy - eller at vi kan få folk til at købe billetter til den. Man kan måske forestille sig, at sundhedsmyndighederne åbner op for, at vi kan spille revy fra 1. september, men jeg ved også, at vi til efteråret vil se en ophobning af familiefester, andre store sammenkomster, som gør det svært at få publikum til en revy, siger René Richardt.

- Måske kan vi, når vi mødes i gruppen, udvikle et andet forslag, men det kommer ikke til at minde om vores sommerrevyer, siger René Richardt.

- Jeg har selv nogle tanker om, at vi sidst på sommeren kan lave nogle sangaftener på torvet uden for Græsted Kro. Det er jo blevet så populært med al sang. Jeg er sikker på, at jeg har flere gode venner, som vil være med til at lave sådan nogle arrangementer. Indenfor kan vi måske i løbet af efteråret og vinteren have nogle weekender med kabaret o.l., men det bliver ikke noget, der kan sammenlignes med vores sommerrevyer, siger René Richardt.

Sommerrevyen skulle have haft premiere 19. juni. Ud over René Richardt skulle årets revyhold bestå af Jan Linnebjerg, Mette K. Madsen og Marie Louise Wille. Den skulle have været instrueret af filminstruktøren Nicolai Tarp.