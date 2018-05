Restaurant får lov at fortsætte

Der vil efter alt at dømme fortsat blive drevet restaurant på Havnevej 3 i Gilleleje, hvor restauranten Bistro No. 3 holder til. Det er meldingen fra formand for udvalget for udvikling, by og land Pernille Søndergaard (NG) forud for udvalgsmødet torsdag, hvor sagen skal til behandling, skriver Frederiksborg Amts Avis.