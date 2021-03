Se billedserie Det nye udspil fra supermarkedskæden Rema 1000 opererer med et vandrerhjem nærmest Gilleleje Hallen og et turistkontor tæt på Gilleleje Stationsvej. Foto: DKDANP

Rema 1000 drømmer om at flytte: Plan tager helt ny drejning

Gribskov - 16. marts 2021 kl. 04:00 Af Claus Johansen

Planerne om et supermarked ved rundkørslen ved Bøgebakken i i Gilleleje tager nu en drejning: Rema 1000 har nu fremlagt et nyt projekt, hvor der også er et vandrerhjem, et turistkontor og en velkomstport til Gilleleje.

Ændringen af projektet er kommet på initiativ af lokalrådet i Gilleleje. Formanden for lokalrådet er da også positiv over for planerne:

- Jeg synes, at det kan være et stort plus for byen. Måske er det godt med et nyt dagligvarehus, men det er i hvert fald godt med et vandrerhjem, et turistkontor og en grøn velkomstport. Vi stiller ingen krav - vi er jo ikke en forhandlingspart, men blot en samtalepartner - men vi ønsker en udvikling, hvor man passer på det, som Gilleleje rummer i forvejen, siger Leif Tang Lassen, formand for Gilleleje lokalråd.

Supermarkedskæden Rema 1000 ønsker at flytte deres eksisterende butik på Alfavej til området ved rundkørslen. Planen er at opføre en større butik ved hallen og anlægge omkring 90 parkeringspladser, så både kunder og besøgende til Gilleleje kan parkere der og gå ad en nyrenoveret Møllegade til handelsgaden Vesterbrogade.

Fitness-redskaber I Rema 1000's oprindelige projekt var der også afsat plads til to butikker. Men efter dialogen med lokalrådet har butikskæden i stedet disponeret med et vandrerhjem med omkring 24 værelser samt et turistkontor.

Desuden er der indtegnet en grøn velkomstport med legeredskaber og udendørs fitness-redskaber. Det har også været et ønske fra lokalrådet.

- Vi vil gerne have, at det her projekt bliver så bredt funderet i byen som muligt. Lokalrådet har givet udtryk for, at de ønsker en mere aktiv plads. De ønsker blandt andet en legeplads og outdoor fitness - og at man i højere grad fik skabt en form for plads ved rundkørslen. Og vi synes langt hen ad vejen, at lokalrådets ønsker godt kunne imødekommes. Så vi har justeret projektet og fjernet et par parkeringspladser, så der er plads til mere grønt, siger udviklingschef Jonas Vestermann, Rema 1000.

Dialog med kommunen Tre af bygningerne ved Bøgebakken er ejet af Gribskov Kommune, og dem kan butikskæden altså ikke uden videre disponere over:

- Vi bevæger os ind i områder, som kræver, at tredjemand bliver involveret. Vi skal jo hverken drive et vandrerhjem eller et turistkontor. Så det kræver naturligvis en dialog med Gribskov Kommune. Vi skal naturligvis også have en aftale med kommunen herfra - blandt andet om at overtage de tre ejendomme i området, siger Jonas Vestermann.

Han er glad for samarbejdet med lokalrådet:

- Jeg vil gerne rose lokalrådet for en konstruktiv tilgang, og vi vil gerne invitere andre lokale foreninger, herunder handelsforeningen, til at deltage i dialogen om det fremtidige projekt i området.

- Vil styrke handlen Lokalrådet er overbevist om, at projektet vil skabe mere handel i Gilleleje:

- Hvis en del af dagligvarehandlen, som foregår uden for bycentrum, kan rykke ind i en ny butik, vil byen få flere nye handlende. Desuden vil et vandrerhjem få så mange potentielle handlende, at det vil styrke handlen i den centrale del af byen. Det er meget positive ting, siger Leif Tang Lassen.

Gilleleje Handels- og Turistforening har tidligere udtrykt skepsis over for en dagligvarebutik ved Bøgebakken.

Formanden Henrik Magelund havde mandag eftermiddag endnu ikke set det nye projekt og havde derfor ikke mulighed for at kommentere det.

Gribskov Kommune har i øjeblikket et forslag til en ny kommuneplan i offentlig høring. Forslaget vil, hvis det bliver vedtaget, indskrænke bycentret i Gilleleje, så det ikke bliver muligt at drive detailhandel ved rundkørslen.