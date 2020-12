Se billedserie Den nye Rema 1000-butik set fra rundkørslen. Illustration

Rema 1000: Er vi velkomne?

Gribskov - 09. december 2020

Med en utraditionel underskriftsindsamling beder Rema 1000-kæden nu indbyggerne i Gilleleje skrive under på, at de støtter en flytning af den eksisterende butik i byen.

Igennem flere år har Rema 1000 arbejdet på at flytte det nuværende supermarked til en ny placering umiddelbart ud til rundkørslen ved Gilleleje Station.

Den eksisterende Rema 1000-butik på Alfavej er utidssvarende, mener butikskæden:

- Det er en gammel og utidssvarende butik, og vi kan ikke være den bekendt. Vi bygger i dag butikker, som er mellem 1.000 og 1.200 kvadratmeter, og den butik er kun omkring 700 kvadratmeter. Den er for lille, lavloftet og med søjler - og så er der alt for få parkeringspladser i nærhed af butikken, har Jan Poulsen, direktør i Rema Butiksudvikling, forklaret i Ugeposten.

For at blive klogere på indbyggernes holdning til projektet har Rema 1000 nu opfordret alle lokale til at skrive under på, om de støtter projektet. Indsamlingen foregår på www.skrivunder.net.

- Vi vil gerne blive klogere på - og også gøre politikerne klogere på - om der er en folkelig opbakning til vores projekt og vores tanker i Gilleleje by, siger udviklingschef Jonas Vestermann, Rema 1000.

Ny kommuneplan Der er en ny kommuneplan på vej i Gribskov, og i den forbindelse har udvalget for udvikling, land og by netop valgt at lave en foreløbig afgrænsning af, hvor der kan bygges butikker i Gilleleje.

- Vi står jo over for en ny kommuneplan, og udvalgspolitikerne har jo netop behandlet et forslag, der vil tage vores område ud af den gældende centerafgrænsning for Gilleleje bymidte. Det vil være dødsstødet for vores projekt. Så det er også derfor, at vi har valgt at tage det her utraditionelle skridt, så man bibeholder området ved Bøgebakken som en del af centerafgrænsningen, siger Jonas Vestermann.

Hvis borgerne nu siger nej? - Så er der jo ikke den opbakning, der skal til, og så må vi overveje, hvad vi så skal gøre.

Rema-chefen kalder placeringen ved Bøgebakken »det helt rigtige sted«:

- Det er det helt rigtige sted, hvor vi kan lave en sammenkobling med den nuværende bymidte, og hvor der er mulighed for at etablere et nyt og attraktivt butiksanlæg med et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Det vil tilføre yderligere besøg og handel til Gilleleje by. Det er vores klare forventning, at det vil have en afsmittende effekt på den øvrige bymidte og dens butikker og restauranter.

Er det et forsøg på at presse politikerne ved at sige: Det her vil borgerne gerne have?

- Vi mener jo, at vores projektforslag har rigtig mange kvaliteter. Vi vil være ærgerlige, hvis det droppes, fordi der mangler viden og oplysning om vores projekt, siger Jonas Vestermann.

Han er helt på det rene med, at der ikke er tale om en egentlig afstemning:

- Vi ved jo godt, at det ikke er en demokratisk afstemning. Men underskrifterne skal ses som en indikator for, om det vil lønne sig, og om der er opbakning til projektet i byen.

Mange p-pladser Det er planen, at der skal være omkring 90 parkeringspladser ved den nye Rema 1000-butik.

- Det er vores forventning, at vi med parkeringspladserne og et stræde gennem Møllegade appellerer til, at folk bevæger sig ind i Gilleleje by. Desuden reducerer vi også noget af den biltrafik, der specielt i sommerperioden går igennem bymidten, siger Jonas Vestermann.

Ifølge Rema 1000 opererer det samlede projekt også med en opgradering af Møllegade, så besøgende kan parkere ved Rema 1000-butikken og derfra bevæge til de eksisterende handelsgader, eksempelvis Vesterbrogade.

Butikkens arkitektoniske udtryk med et byggeri i gullige teglsten vil spille sammen med Kulturhavnen, understreger butikskæden.

Butikken får ifølge projektforslaget facade ud mod rundkørslen. Langs Bøgebakken kommer der rækkehuse i to etager.