Se billedserie Mange af de ny studenter benyttede pittstoppet ved Helsinge Gadekær til at tage afsked med rektor Kristofer Høy Sidenius. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Rektor slap hjernecellerne løs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rektor slap hjernecellerne løs

Gribskov - 28. juni 2019 kl. 16:32 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I er en generation af unge, der både kan og vil selv. Mange af jer har meget høje ambitioner, så høje at I af og til væltes af det præstationspres, I føler. I er en generation, der elsker fællesskab og sammenhold. Venskaber er ekstremt vigtige for jer. I vedligeholder dem både på de sociale medier og i virkeligheden. Men sørg for, at I ikke lukker jer inde i faste vennegrupper. Giv plads til dem, der ikke altid får mulighed for at vise deres kvaliteter i fællesskabet. Ingen bør holdes ude af fællesskabet, lød det formanende i rektor Kristoffer Høy Sidenius tale til de 199 nye studenter, som i går blev sendt ud i den store verden efter tre år på Gribskov Gymnasium.

- Årets skolekomedie lærte os, at det er fra den italienske Renæssance, at vi har arvet alle de ord, vi kender fra finansverdenen, som f.eks. finansiering, konto, kredit og debet. I Den Store Danske Encyklopædi beskrives et »renæssancemenneske« som "et individ, der, sikker på eget værd og til tider med kynisme, forfulgte egne mål og drømme" . "Kynismen" skal man være varsom med. Men det er værd at følge egne drømme og mål. Det er mere frugtbart med nuanceret viden, end det er bare at sætte sig selv i centrum, eller i scene, som årets temadag om "selviscenesættelse" også aktualiserede for hele skolen, lød det videre.

-Jeg tænker, at det kan være ok af og til at træde frem på scenen og tage opmærksomheden, men selviscenesættelsen og selvfedmen på de sociale medier kan let tage overhånd. Det er måske sjovt at gå viralt, men hvor sjovt det er, det kommer i den grad an på indholdet. Shitstorme på sociale medier skal man holde sig fra at bidrage til. Pas på jer selv og andre, når I muntrer jer på de sociale medier.

- Hvis I holder sabbatår, så gør det med nysgerrighed og åbenhed. Så kommer I langt uanset, hvad I finder på at lave efterfølgende, sagde rektor, inden han opfordrede de unge til afprøve alle deres muligheder:

- I befinder jer lige nu et ganske særligt sted, hvor alt er muligt, og I kan blive til hvad som helst. Jeg foreslå de af jer, der har en drøm, at ro til. Bare giv den gas. Fuld bevægelse. Kæmp for den drøm I har på alle måder og sats alt på et bræt. Ro derudaf. For jer, der endnu ikke har en drøm (og det er måske de fleste), vil jeg anbefale pausen. Tag det med ro.

- Vi bruger også det at finde ro om den allersidste pause: døden. Både Troels Kløvedal og Kim Larsen fandt således ro i 2018. Det gjorde min far desværre også. Derfor bliver det min far, der får lov til at levere det sidste citat i denne tale til jer. Når jeg stod i døren klar til fest og farver, så sagde min far altid roligt og kærligt: "Pas på hjernecellerne."

Og med disse ord blev studenterne sendt ud i den store verden. Inden da fik de lejlighed til at tænke på hjernecellerne, da de skulle have den første skål på gymnasiet, inden de sprang op i de festligt pyntede lastbiler og andre køretøjer.

Første stop var Helsinge Gadekær, som studenterne traditionen tro skulle danse rundt om. Derfra gik det rundt i det nordsjællandske landskab med skrig, skrål, discodans og drikkevarer, som sandsynligvis kunne få nogle af dem til fort en stund eller to at glemme rektors ord om hjernecellerne.