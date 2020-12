Rektor om corona-nedlukning: Elever går glip af det stærke fællesskab

I løbet af efteråret er 12 elever og tre lærere blevet smittet med coronavirus på Gribskov Gymnasium. Og som smitteudviklingen er generelt, er det svært at argumentere mod en lukning for den fysiske undervisning, der indføres fra i dag onsdag, lyder det fra rektor Kristoffer Høy Sidenius, da han tirsdag er ved at gøre klar til den forestående hjemsendelse af eleverne.

Men han lægger ikke skjul på, at han synes, det er synd for eleverne, som året igennem har været underlagt restriktioner.

- Jeg er ikke overrasket over, at vi i Gribskov var omfattet af restriktionerne. Når smittteudviklingen er som den er, kan jeg godt se det fornuftige i det. Der er jo også en juleferie forude, og så kan vi forhåbentlig komme igang igen på den anden side. Jeg håber ikke, det bliver en længere nedlukning. Det er så synd for eleverne, som allerede er gået glip af så mange ting. De vil så gerne være sammen og tale på kryds og tværs og være sammen til fester. Så jeg føler meget med dem, fordi de er gået glip af det stærke fællesskab, man normalt oplever. De kan ikke engang holde noget som helst derhjemme heller. Nu har de også prøvet det før - og dem jeg hilser på rundt omkring er ikke glade for en tidlig juleferie. De er kede af, at de skal hjem, siger Kristoffer Høy Sidenius.