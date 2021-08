Se billedserie Gang på gang er Nydamsvej i Annisse Nord blevet oversvømmet, men nu er der hjælpt på vej, oplyser Gribskov Kommune. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Regnvejr rammer hårdt: Vej oversvømmes gang på gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regnvejr rammer hårdt: Vej oversvømmes gang på gang

Gribskov - 18. august 2021 kl. 12:30 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Så varer det ikke længe, før der er vand i husene på Nydamsvej. Gang på gang er vejen oversvømmet ved regnskyl - i skrivende stund er der ca. 25 centimeter vand på selve vejen.

Sådan skrev Charlotte Hilbert Eriksen i en mail tirsdag, hvor hun også dokumenterede vandstanden med billeder, der viser, at vandet når helt ind i indkørsler. Og det er altså ikke første gang, der står vand på Nydamsvej, fortæller hun.

- Det har stået på i flere år, og hver gang er der en diskussion med kommunen om, hvorvidt vejen er en privat fælles vej eller en kommunal vej, siger Charlotte Hilbert Eriksen.

Nydamgårds Grundejerforening, der blandt andet dækker Nydamsvej, er også involveret i at få løst problemet. Formand Simon Rigét fortæller, at der har været problemer med oversvømmelse, siden han flyttede til området i 2011.

- Det er et oldgammelt problem. Da jeg flyttede ind, var gader og garage oversvømmet. Vi fik dengang at vide, at vi skulle lave faskiner, men det har ikke hjulpet overhovedet, fortæller han.

Ifølge Simon Rigét skyldes oversvømmelsen problemer med en regnvandsledning, der er stoppet til.

- Regnvandsledningen dræner Ryagergårdsvej og vandet føres ned til pumpestationen på Nydamsvej. Men når der er skybrud, lukker man for pumperne, fordi der er underkapacitet i systemet fra renseanlægget. Og så er det, at vandet stuver op og oversvømmer vejen, siger Simon Rigét.

Han fortæller, at regnvandsledningen blev renset op i 2017 af Gribvand, men nu er det altså samme problem igen.

- Så der er formentlig nogle rødder i røret, siger grundejerforeningsformanden

I en korrespondance mellem grundejerforeningen og henholdsvis Gribskov Kommune og Gribvand fremgår det, at kommunen mener, det er Gribvands ansvar at løse problemet - hvis det er kloakledningen, den er gal med, mens Gribvand omvendt vurderer, at det er drænet, den er gal med - og det dermed er kommunens ansvar, at vandet kan løbe frit i rørledningen.

Rensning er bestilt Nu er der dog udsigt til, at der vil blive taget hånd om oversvømmelsen, som ikke kun ramte Nydamsvej, men også andre steder i kommunen. Det oplyser Gribskov Kommune til Frederiksborg Amts Avis.

- Tirsdag oplevede vi et massivt regnvejr, som flere steder resulterede i skybrud. Det betød, at der mange steder i kommunen stod vand på veje, haver og marker. Kommunens vejafdeling oplevede oversvømmede veje som Nydamsvej Annisse Nord og Gilleleje, og der har uden tvivl været andre områder, der har været hårdt ramt. Årsagen til problemerne skyldes overvejende, at afvandingssystemerne ikke er dimensioneret til så store vandmængder, som der kom i går, og der er kommet de seneste dage. Når hele systemet er fyldt med vand, opstår der problemer med vand i terrænet. Der er bestilt et ekstra tjek og eventuel sugning/spuling af de kloak- og drænsledninger, der har været problemer med ved Annisse Nord og Gilleleje, lyder det i et skriftligt svar fra Dennis Mejer, teamleder i Natur, Vand og Vej, Gribskov Kommune.

Han nævner også, at det er vigtigt at arbejde på løsninger, der kan håndtere store regnmængder, som man vil se mere af i fremtiden.

- Desværre må vi forudse, at de her vejrsituationer vil ramme hyppigere i fremtiden. Derfor er det vigtigt at finde afvandingsløsninger, der kan håndtere de store regnmængder ved nye bygge- og anlægsprojekter. Samtidig skal vi se på de eksisterende forhold og arbejde på løsninger, hvor regnvand fra tage, flisepladser og så videre bliver separeret fra kloaksystemerne og håndteret lokalt, lyder det fra Dennis Mejer.

relaterede artikler

Lyn tog strømmen 17. august 2021 kl. 22:19