Regning for kystprojekt kan ende hos kommune

Det tyder nu på, at det storstilede sandfodringsprojekt Nordkystens Fremtid kan blive til virkelighed. Som den sidste af de tre kommuner, der er en del af projektet, har Gribskov nu også besluttet sig for fortsat at være en del af projektet, men har i første omgang udskudt beslutning om finansieringen til et ekstraordinært møde i økonomiudvalget i næste uge. Her skal politikerne vælge mellem at lade grundejere i første række betale eller fordele regningen mellem grundejere op til 300 meters afstand fra kysten - eller som det er foreslået af borgmesterpartiet Nytgribskov: At kommunen tager regningen. Vel at mærke en regning, der for den første omgang sandfodring løber op på 74,6 millioner kroner.

- Jeg tror, jeg taler på hele byrådets vegne, når jeg siger, at det er svært at bede vores borgere om at betale for noget, hvor man andre steder i landet ser, at staten går ind og betaler. Det er svært at træffe den beslutning som politikere, når dem, der bor tæt på strand og kyst i forvejen selv betaler for hårde anlæg. Så her argumenterer vi for, at det er almenvellet, det handler om. Det har en værdi for os alle, at vores kyster ikke eroderer, siger udvalgsformand for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov), der dog allerhelst så, at staten finansierede projektet.