Refugium på gammel gård

Gribskov - 23. august 2019 kl. 03:32 Af Karl Erik Frederiksen

Stuebjerggård i Tisvilde kan nu anvendes som refugium for musikere og kunstnere samt som kursussted, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag:

Ejerne af Stuebjerggård i Tisvilde kan nu se frem til den endelige tilladelse til at anvende gården til det formål, som de gik i gang med at ombygge den til i foråret sidste år - et refugium for musikere og andre kunstnere samt mindre kursussted. Gribskov byråds fagudvalg Udvikling, By og Land har nemlig godkendt forslaget til lokalplan, der også kan forventes godkendt i Gribskov Byråd.

Stuebjergård, der er beliggende i et sommerhusområde, har i en tinglyst deklaration tidligere været godkendt til beboelse samt erhverv med hestepension og rideskole. Nu godkendes erhvervsdelen til, at kunne anvendes som refugium med 13 overnatningsværelse samt kursusfaciliteter.

Inden godkendelse har forslaget været i høring. Her indkom 19 kommentarer, blandt dem er den ene resultatet af en underskriftsindsamling, hvor 57 af de nærmest boende gjorde indsigelse mod planerne, blandt andet fordi de frygtede gener fra øget trafik samt støj.

De fleste negative kommentarer knytter sig til gårdens gamle ridehal, som de nye ejere efter en brand har fået ombygget, så den er velegnet til afholdelse af koncerter og større arrangementer. Som en konsekvens af modstanden mod ridehallens nye anvendelsesmuligheder har ejerne selv ønsket at ridehallen holds uden for lokalplanen. Ridehallen skal primært ses som en af de kursusfaciliteter, der hører med til driften af refugiet, fastslår de.

Der indkom også en indsigelse af mere formel art fra Stuebjerggård Grunfdejerforening, som fastholder, at alle ændringer af Stuebjerggårds anvendelse skal ske i henhold til en tinglyst deklaration for gården samt områdets ejendomme. Inden fremlæggelsen af lokalplanforslaget har Gribskov Kommunen fastholdt det synspunkt over for grundejerne, at det er planloven, der stiller krav om at kommunen udarbejder lokalplaner i forbindelse med tilladelser til erhverv i et sommerhusområde.

En af refugiets faciliteter er et stort professionelt lydstudie med navnet Studio In The Woods. Studiet er ikke nævnt specifik i lokalplanforslaget.

- Lydstudiet er blot en af refugiets faciliteter. Vores målgruppe er blandt andet sangskrivere og musikere, som også kan have brug for et studie. På samme måde kan ridehallen opfattes som en af faciliteterne. Den har for eksempel været brugt under meditationskurser, til yoga samt af dansere, der indøvede en forestilling. Sådan vil den fortsat blive anvendt. Den vil ikke blive brugt til større offentlige arrangementer uden forudgående dialog med grundejerforeningen, siger den ene ejer Nils Vinding.

Godkendelse af lokalplanen afventer nu en afgørelse i Planklagenævnet, fordi en af modstanderne mod de nye aktiviteter, har klaget over, at Gribskov Kommunes ikke har ønsket at få udarbejdet en særlig miljøvurdering af projektet. Gribskov kommune har allerede meddelt nævnet, at den ikke finder, at den ny anvendelse vil være en større miljømæssig belastning for området i forhold til gårdens tidligere anvendelse.