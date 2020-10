Morten Ulrik Jørgensen er fyret som forstander på Havregården Kostskole.

Redningsplan for Havregården skal være klar fredag

Gribskov - 22. oktober 2020 kl. 11:58 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Torsdag morgen er det blevet afsløret af DR og Ekstra Bladet, at Socialtilsyn Hovedstaden i 2019 og 2020 har fundet en lang række kritisable forhold på Havregården Kostskole, herunder seksuelle overgreb. Det fremgår også af et referat fra et krisemøde mellem Socialtilsynet og Havregårdens bestyrelse, som P1 Dokumentar har fået aktindsigt i, at Kostskolens bestyrelse har 14 dage til at komme med en redningsplan for en forbedring af forholdene for børnene på skolen. Lykkes det ikke, vil Socialtilsynet tilbagekalde skolens godkendelse som anbringelsessted.

Fristen for denne redningsplan udløber i morgen. Det bekræfter Mie Andresen, leder af Socialtilsyn Hovedstaden, over for sn.dk.

Ifølge et referat fra et krisemøde mellem Socialtilsynet og Havregårdens bestyrelse, som P1 Dokumentar har fået aktindsigt i, fremgår det, at bekymringsniveauet over skolen nu er så højt, som det kan blive, og at tilsynet ikke stoler på de oplysninger, som kommer fra forstander Morten Ulrik Jørgensen.

- Det er jeg selvfølgelig ked af. Det er da aldrig rart at blive mødt af folk, der ikke har tillid til en, siger den nu fyrede forstander til DR.