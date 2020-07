En fiskekutter kom først frem til båden, som var løbet tør for benzin(Modelfoto)

Redningsaktion til søs

En kvinde fra Dronningmølle kunne klokken 18.45 fredag fra kysten ved hjælp af en kikkert se em båd, som lå mærkeligt i havet, og valgte at kontakte politiet.

Nordsjællands Politi kontaktede straks JRCC, tidligere kendt som Søværnet Operative Kommando, som fik Falck til at sende en båd ud fra Gilleleje. Ligeledes blev en fisker, som var i nærheden af positionen informeret, og det var kutteren, som ført nåede frem, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

I båden befandt sig en 62-årig mand fra Værløse, som forklarede, at han var ved at løbe tør for benzin.