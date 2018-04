Se billedserie 60 år efter det hele sluttede, vendte tidligere elever tilbage til en genforening på Helsinge Realskole. I den anledning blev der selvfølgelig taget et klassebillede. Foto: Elias von Staffeldt

Realskoleklasse blev genforenet efter 60 år

Gribskov - 05. april 2018 kl. 19:57 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gensynsglæden var stor, da ti elever fra Helsinge Realskoles afgangsklasse fra 1958 og en enkelt fra årgang 1957 torsdag vendte tilbage til rødderne og fik en rundvisning på skolen, hvor der er sket en del siden da, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Skoleleder Jeppe Tobberup bød velkommen og forestod turen rundt på skolen, der har udvidet både med hensyn til kvadratmeter og antal elever, siden »realisterne« havde deres gang.

- Jeg ved godt, at I gerne vil se det gamle, men jeg glæder mig også til at vise alt det nye frem, sagde skolelederen indledningsvist.

De gamle elever bliver ført gennem skolen, og der hvor der i gamle dage var morgensang, er der nu gennemgang. Her kigger flere af de mindre nuværende elever ivrigt forbi, og enkelte vil også gerne have highfives af deres forgængere, som nyder at være tilbage.

- Folk har da ændret sig, men jeg kunne godt kende dem. Det er godt at se dem igen. Det har været forkert, at vi har været så længe væk fra hinanden, siger Jørgen Lindehøj, der er initiativtager til genforeningen.

Også Hugo Lund Jensen er glad for at være tilbage på skolen og se sine gamle klassekammerater igen.

- Det er spændende at se dem igen. Der er ikke ret mange, jeg har set siden dengang, så følelsesmæssigt er det meget sjovt at være her og se dem. Der er jo sket en del med stedet og den måde, man fører skole på i dag, siger han.

Det har han ret i. Jeppe Tobberup fortæller således, hvordan skolen arbejder i dag, og om de værdier man slår sig an på. En af dem er dannelse.

- Jeg plejer at sige til vores afgangselever, at gode karakterer jo er ligegyldige, hvis man har en dårlig karakter som person, siger Jeppe Tobberup, der også besvarer eks-elevernes spørgsmål.

Et af dem lyder, hvordan skolen forholder sig til brugen af mobiltelefoner.

- Den er et godt redskab til undervisning, for eksempel matematik, men de skal aflevere telefonen, når den ikke bliver brugt til undervisning, forsikrer Jeppe Tobberup.

Og skolens generelle tilgang til undervisning og trivsel får en god modtagelse hos de gamle elever.

- Jeg synes, det lyder som en god måde at føre skole på. Det er jeg stor tilhænger af, siger Jørgen Lindehøj, og Hugo Lund Jensen stemmer i.

- Dengang snakkede man ikke så meget om trivsel, og der holdt man mund, når der var undervisning. Men vi var nok ligeså vilde i frikvarteret, som de er i dag, siger han.

Hos Jeppe Tobberup vækker det glæde, at de gamle elever har lyst til at se stedet så mange år efter.

- Det er så fedt. De kender min mor og min bedstefar, og det er jo nogle af de tråde, der binder stedet sammen, siger han.

- Det har været meget interessant at opleve, og skolen skal have stor tak, for at vi måtte komme, lyder det fra Jørgen Lindehøj, der efterfølgende havde inviteret sine gamle klassekammerater hjem i privaten til frokost.